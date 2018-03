Advirtieron a Trump: No felicitar a Putin... y lo hizo

Los asesores de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtieron no felicitar por su reelección a su homólogo ruso, Vladimir Putin... y lo hizo de todos modos.

De acuerdo con personas familiarizadas con la información citadas por el diario The Washington Post, Trump ignoró las advertencias de su equipo, incluso tarjetas informativas como las utilizadas en la reunión de sobrevivientes del tiroteo en Florida, que en letras mayúsculas señalaba "NO FELICITAR".

El presidente estadounidense optó por no condenar a Putin por el reciente caso del envenenamiento de un ex espía ruso en Gran Bretaña, un caso que tanto el Gobierno de Theresa May como Estados Unidos han atribuido a Moscú.

Sin embargo, Trump sí se ha pronunciado respecto a las nuevas sanciones aprobadas la semana pasada a algunas entidades por su vínculo con ciberataques en los comicios estadounidenses de 2016.

Durante la llamada, ambos mandatarios hablaron sobre una variedad de temas, incluido el control de armas y las situaciones de seguridad en Siria y Corea del Norte.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los periodistas que el caso de envenenamiento de Sergie Skripal y su hija Yulia, en Gran Bretaña, no fue discutido.

"Probablemente nos reuniremos en un futuro no muy lejano", dijo Trump sobre Putin, aunque Sanders enfatizó que aún no hay ninguna reunión planificada.

Por su parte, el tono de la llamada de Trump con Putin provocó la molestia del senador republicano John McCain.

"Un presidente estadounidense no lidera el mundo libre felicitando a los dictadores por ganar elecciones simuladas", indicó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

"Al hacerlo con Vladimir Putin, el Presidente Trump insultó a todos los ciudadanos rusos a quienes se les negó el derecho al voto en unas elecciones libres y justas".

Putin venció en las últimas elecciones en Rusia donde, según analistas de polÌtica exterior, ocurrió una elección amañada en la que obtuvo el 76 por ciento de los votos contra varios candidatos menores.

Varios líderes mundiales han dudado en felicitar a Putin, ya que su reelección ocurrió en un ambiente de control estatal de medios de comunicación y con un prominente opositor excluido de las urnas.