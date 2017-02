Familiares de los acompañantes del lanzador de los Marlins, José Fernández, presentan demandas

Las familias de los dos hombres que acompañaban al lanzador cubano de los Marlins de Miami, José Fernández, cuando su embarcación chocó contra un muelle de Miami Beach — matando a los tres — demandaron al patrimonio del ex pitcher.

El abogado Christopher Royer, quien representa a las familias de Eduardo River, de 25 años de edad, y Emilio Jesús Macías, de 27, dijo al Sun Sentinel (https://goo.gl/upp5d4 ) que la denuncia de Rivero se presentó el viernes y la de Macías se interpondrá el lunes. Cada familia busca una compensación de 2 millones de dólares.

Las autoridades afirman que Fernández tenía alcohol y cocaína en su sistema al momento del accidente ocurrido en septiembre, aunque no está claro si Fernández iba conduciendo.

Dodgers Alex Gallardo / Los Angeles Times Alex Gallardo / Los Angeles Times

El abogado que representa a la familia de Fernández, Ralph Fernandez, dijo al Sun Sentinel que llegar a un acuerdo extrajudicial es "altamente improbable", al indicar que la investigación oficial del accidente no se ha completado, pero que anticipa que revele que José Fernández no estaba al control de la embarcación al momento del accidente.

