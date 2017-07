VIDEO: Tiroteo en un club de Little Rock

La policía de Little Rock, Arkansas, investigaba el sábado un tiroteo en un club nocturno que dejó al menos 17 personas heridas.

Las autoridades creen que varias personas abrieron fuego y que el incidente no estuvo relacionado con un acto terrorista.

Un video del momento de la balacera fue grabado por un asistente...

#BREAKING: Video shows moments leading up to at least 17 people being shot at nightclub in downtown Little Rock (Courtesy: Darryl Rankin). pic.twitter.com/aBgYfF4FNu — Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) July 1, 2017

El tiroteo en horas de la madrugada en el club 'Power Lounge' se produjo aparentemente después de una disputa en un concierto, dijo la policía vía Twitter.

La policía acordonó la calle donde se encuentra el centro nocturno, una construcción de dos pisos, mientras expertos recolectaban evidencia dentro y fuera del club. En la zona había vidrios rotos de las ventanas y copas vacías esparcidas por el piso.

“No creemos que el incidente esté relacionado con un sujeto activo o con el terrorismo. Parece que se trató de un conflicto en un concierto”, informó la policía en su cuenta de Twitter.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

“Uno son demasiados; 17 son muy alarmantes y sin duda preocupantes”, dijo a la prensa el jefe de policía de Little Rock, Kenton Buckner, al hablar de los heridos.

Agregó que “hubo una especie de pelea entre personas que estaban dentro del club” y “posiblemente hubo varios presuntos pistoleros”.

Un video colocado en internet por un cliente del club mostraba casa llena para la presentación de Finese 2Tymes. El concierto tenía unos minutos de iniciado cuando comenzaron a escucharse varios disparos, más de 24 en un lapso de 11 segundos.

#UPDATE our victim in the mass shooting that was critical has been upgraded to STABLE. Please call MC with info at 371-4660. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

El incidente sucede en una semana donde hubo varios tiroteos desde vehículos en movimiento en la capital, aunque no hay indicios de que los sucesos estén relacionados.

En mayo una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo en un concierto en Jonesboro, Arkansas. En este caso dos hombres fueron detenidos y acusados de varios cargos de agresión y por asesinato.