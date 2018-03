VIDEO: Simpatizantes de Trump destruyen bandera mexicana en San Diego

La visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Sur de California ha convocado a manifestantes que están en contra de sus posturas antinmigrantes y a aquellos que lo apoyan.

Este martes en la Mesa de Otay, donde se están edificando los prototipos del nuevo muro fronterizo que planea Trump, hubo un choque entre ambos grupos y una bandera mexicana terminó siendo destruida.

De acuerdo a reportes, un grupo de simpatizantes arrebató a símbolo patrio de una camioneta que estaba pasando.

”Al cara… con México, esto es América”, dice el individuo que está cortando la bandera con una navaja.

Trump supporters snatch Mexican flag from passing car and then did this. #fox5sandiego @realtrump pic.twitter.com/AiB7BjWZsZ