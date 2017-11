VIDEO: Pelear y sobrevivir por las ofertas en 'Black Friday'

El 'Black Friday' (Viernes Negro), era antes un solo día en que la gente madrugaba para adelantarse a las ofertas típicas de la temporada. Ahora se ha convertido en toda una temporada de varios días gangas, por lo que la presión para salir temprano pudo haber sido menor... o no tanto.

¿Fuiste de compras este 'Black Friday'? Entonces seguramente viste algo muy parecido a la siguiente recopilación de videos:

"¡En sus marcas, listos...!"

Free crack giveaway?! Nah just another #BlackFriday yo pic.twitter.com/RWfSpZfzjg — Jesse Pinkman (@BreakingSavage) November 25, 2017

La tradición y las ofertas aún atraen a las tiendas a los compradores...

Black Friday...>

Este día, la gente se vuelve loca por los grandes descuentos que ofrecen los comercios pic.twitter.com/oSBTrhJ6Dz — Marco A. Rssi. (@Marcross10) November 25, 2017

La Federación Nacional de Minoristas pronosticó un salto en las ventas minoristas en noviembre y diciembre de entre 3.6% y 4%, o $ 678 mil millones a $ 682 mil millones, frente a los $ 655mil millones del año pasado.

Cuatro adultos peleando por un juguete...

Four grown men squabble over a toy car.



This sums up the utter mindlessness of #BlackFridayhttps://t.co/mWv1QUeqaC pic.twitter.com/rIGkmkjJRn — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 24, 2017

Ya iniciado el Black Friday, los vendedores están anticipando el Cyber Monday (Ciber Lunes). Se prevé que las compras alcanzarán los 6,600 millones de dólares, 16% más que el año pasado, según Adobe Analytics.

#BlackFriday never stand in the way of women shopping! pic.twitter.com/wWHV9WsIV1 — Paul Hinton (@banjo757) November 24, 2017

La cámara empresarial Federación Nacional de Minoristas prevé un aumento de al menos 3,6%, similar al alza del año pasado y que el gasto online y de otras ventas fuera de la tienda aumentará entre el 11 y el 15%.

Cualquier parecido con la vida real... no es coincidencia:

Ahora que la tasa de desempleo es del 4,1%, la más baja en 17 años, y que aumenta la confianza del consumidor, los analistas proyectan fuertes aumentos de las ventas en noviembre y diciembre.

Estampida en nombre del 'Black Friday'...

No es el fin del mundo, ni el Apocalipsis Zombie.



Así se está viviendo el #BlackFriday en algunas partes del globo. pic.twitter.com/MP5ZJQwfnH — AJ+ Español (@ajplusespanol) November 24, 2017

Pero NO en todos los lugares es caos y aglomeraciones: así es el el 'Black Friday' en Finlandia:

Descontrol en el Black Friday de Finlandia pic.twitter.com/dFUEAwGkJO — MUYLIEBRE (@muyliebre) 24 de noviembre de 2017

El 'Black Friday' en Londres...