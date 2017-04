VIDEO: Empleado de American Airlines agrede a mujer en avión

Un auxiliar de la aerolínea American Airlines habría golpeado con la carreola de bebé a una pasajera, según el testimonio de varios viajeros, uno de los cuales grabó un video, en el que se ve a la mujer llorando, a otro pasajero que sale en su defensa y al que el mismo asistente se enfrenta.

El suceso ocurrió en el vuelo 591 de American Airlines de San Francisco a Dallas la tarde del viernes, y la aerolínea avisó que abrió una investigación y el asistente de vuelo está suspendido

Según los pasajeros, la mujer se encontraba de pie en el pasillo del avión con su bebé en brazos cuando el empleado de la aerolínea la habría golpeado con un carrito de bebé.

La aerolínea investiga si el carrito de bebés fue retirado violentamente a la pasajera, en los momentos previos a abordar el avión.

En un video tomado por un pasajero que circula en redes sociales se ve a la pasajera sollozando, sujetando a un bebé, y diciendo "Usted no debería usar la violencia con un bebé".

Otro pasajero confrontó la situación: "No me voy a quedar aquí sentado y ver esto". Se levantó de su asiento y caminó a la parte delantera para enfrentar al asistente de vuelo: "Si usted hace lo mismo conmigo, lo voy a golpear". El asistente de vuelo, retador, replica: "Dale, pégame. No sabes la que te va a caer encima".

El hombre le recriminó que casi daña al bebé al golpear a su madre. En ese momento, otra auxiliar más intercede.

Según ha declarado al diario 'Daily Mail', el pasajero que grabó el video -Surain Adyanthaya- tras el altercado la mujer pudo sentarse en su asiento, y el asistente también siguió en el avión.

La aerolínea, a través de Twitter, aseguró "sentir mucho lo sucedido. Lo que vemos en el video no refleja nuestros valores ni tampoco cómo cuidamos a nuestros clientes".

@ChatWithSteve What we see on the video doesn't reflect our values or how we care for customers. We're deeply sorry. https://t.co/LS0P7pFEyZ