Varios muertos en TIROTEO en Orlando

Varias personas murieron el lunes durante una balacera en un parque industrial de Florida, informaron las autoridades.

Había una fuerte presencia policial en el lugar y las autoridades informaron que el incidente concluyó.

#ORLANDO Deputies & fire rescue crews on scene of fatal shooting #Orlando . Sheriff: Multiple people have been killed pic.twitter.com/zxHEeH5mkA

En su cuenta de Twitter, la oficina del Sheriff del condado de Orange dijo que “la situación está bajo control", es decir, que ya no hay nadie disparando. El ruido de disparos fue reportado cerca de las 8:00 de la mañana (local).

Varios caminos en Orlando fueron cerrados mientras los agentes respondían a la balacera.

Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a los conductores "manejar con extrema cautela". Periodistas de diversos medios de comunicación fueron llevados a una zona designada cercana.

Shelley Adams dijo que su hermana, Sheila McIntyre, le llamó desde el baño de una de las compañías de la zona, llorando. "Mataron a mi jefe, mataron a mi jefe", decía McIntyre, según relató su hermana.

El jefe policial Jerry Demings anunció que dará más detalles "tan pronto tengamos confirmada la información".

Sheriff Demings on scene of tragic shooting with multiple fatalities. Getting briefing. Will address media shortly. pic.twitter.com/f7jZrmXuhl