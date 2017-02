Podría haber pasado en cualquier ciudad de América Latina, pero ocurrió en San Salvador.

Es fin de semana y una pareja pasea por un centro comercial.

Un par de obreros se fijan en ella y no desaprovechan la oportunidad para gritarle lo hermosa que es, cuán lindo es su esto y su otro, y qué es lo que les gustaría hacerle, con todo lujo de detalle.

El novio, furioso, se enfrenta a ellos.

Uno de los hombres se aleja un momento de la escena para regresar con un machete.

Ella, asustada, busca con la mirada quien pueda ayudarles.

A lo lejos ve a un vigilante y lo llama con las manos, desesperada.

Qué es el micromachismo, el fenómeno que tiene a miles de mujeres en pie de guerra Thinkstock Son expresiones de superioridad masculina, dicen los expertos. Son expresiones de superioridad masculina, dicen los expertos. (Thinkstock) (Thinkstock)

Cuando llega, la pareja le cuenta lo ocurrido, y éste decide tomar cartas en el asunto.

"Es una vergüenza que ustedes hagan esto", reprende al hombre del machete y a su compañero.

"Bien se sabe que cuando una mujer camina con un hombre, no se le puede decir nada, porque no anda sola".

***

Durante el certamen de cocina que más triunfa en la televisión de España, una aspirante a concursante se planta delante del jurado.

Y les cuenta a los jueces que tiene siete hijos en casa, todos varones.

El jurado se lleva las manos a la cabeza y le pregunta a la mujer si tiene quien le ayude a manejarlos, si su madre o su suegra le echan una mano.

***

Un anuncio impreso en prensa utiliza a una mujer desnuda para vender un champú.

"¡No te obsesiones con ella!", grita el texto.

"Tú también puedes tener una igual…".

"… ¡La melena, claro!".

***

Los tres episodios de arriba se engloban en el fenómeno que se define como micromachismo.

El término lo acuñó el psicoterapeuta español Luis Bonino Méndez en 1991 para dar nombre a prácticas que otros especialistas llaman "pequeñas tiranías", "terrorismo íntimo" o "violencia blanda".

Ya el sociólogo francés Pierre Bourdieu había hablado de "violencia suave", íntimamente relacionada con lo que él definía como "neomachismo".

Esto es, un machismo más sutil en una sociedad que lo tolera menos.

Así, pues, el fenómeno incluye ideas, gestos, actitudes y comportamientos cotidianos, interiorizados y justificados como naturales, que condicionan el día a día de las mujeres.

En definitiva, una muestra más de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Término a debate

Las expertas consultadas por BBC Mundo coinciden con esa definición, aunque no todas están de acuerdo con el término.

"No me gusta el concepto micromachismos, porque hacemos creer que son inofensivos", explica la activista y columnista colombiana Catalina Ruiz-Navarro, creadora del hashtag #MiPrimerAcoso.

"Con ello decimos sí fue, pero fue micro", añade.

"No tiene sentido distinguir entre micromachismos y el machismo propiamente dicho".

Esa posición la comparte Laura Aguirre, doctora en sociología cuya tesis se enmarca dentro de las perspectivas feministas críticas.

"Es una violencia cotidiana que sufrimos las mujeres y que se desvaloriza", remarca la salvadoreña.

Por ello, tanto Ruiz-Navarro como Aguirre prefieren llamarlo machismo cotidiano y han hecho de él un tema recurrente en sus columnas.

Y no con pocas críticas.

¿Exageración?

Cuando Aguirre recogió en un artículo para El Faro titulado "No me toquen, no me miren y no me digan qué hacer con mi vida" el relato de 33 mujeres que habían sufrido una de estas actitudes y una experiencia propia, más de uno la tachó de exagerada.

"Algunas de las cosas que decís sí son feas. Otras están sobredimensionadas", decía el mensaje que recibió en su buzón de Facebook.

El autor la acusaba de hacer parecer como violencia lo que, según él, eran simples piropos y proposiciones indecorosas, una práctica común también para él.

Eso mismo opina la mujer que está detrás del perfil de Facebook llamado La Madrina del Patriarcado y que se define como "antifeminista".

El de los micromachismos "me parece una expresión exagerada y que pretende criminalizar comportamientos masculinos, con la única finalidad de ampliar el radar del concepto de violencia de género", explica a BBC Mundo, a quien pide que no revele su nombre porque tiene "muchos detractores en el feminismo".

"Muchas de las situaciones que son catalogadas como micromachismos son simples circunstancias que se dan inocuamente, es decir, sin intención lesiva alguna".

Según ella, "se maximiza lo mínimo".

Por ello, insiste en que hablar de micromachismos, incluso de machismo, hoy no tiene sentido.

"Lo que existen son comportamientos inadecuados de una persona hacia otra, sea hombre o mujer", sentencia.

"Base de otra violencia"

Pero para otros expertos esto tiene una dimensión mucho mayor.

"En las actitudes y acciones cotidianas de acoso y abuso hacia las mujeres se podría encontrar la explicación de por qué muchas, que no todas, son golpeadas, violadas, desaparecidas o asesinadas", argumentaba Aguirre con su columna.

"Al fin y al cabo, la lógica del hombre que grita a una mujer en la calle y el de un feminicida no son tan distintos", dice por su parte Ruiz-Navarro.

"El primero cree que el cuerpo de la mujer está a su disposición, para que le adorne el día. Y el segundo también lo considera a su disposición, para llegar hasta sus últimas consecuencias quizá porque no lo obedeció", explica.