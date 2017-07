Otorgan libertad condicional de O.J. Simpson

O.J. Simpson ha recibido el beneficio de la libertad condicional por parte del estado de Nevada, con relación al robo en Las Vegas ocurrido hace más de una década. Simpson podría salir de prisión antes del mes de octubre.La decisión fue dada a conocer luego de una audiencia en la que Simpson testificó y en la que aseguró que quiere reunirse con su familia y con sus hijos, y que no tenía interés alguno en volver a ser foco de atención de los medios de comunicación."Siento que es hora de darle una segunda oportunidad. Es hora de que él vaya a casa con su familia, con sus amigos ", le dijo Bruce Frumong, un comerciante de artículos deportivos y amigo de Simpson, al Consejo de Libertad Condicional de Nevada.En 2007 Frumong fue robado por Simpson y algunos de sus cómplices en un hotel de Las Vegas y su testimonio en aquella época, condujo al encarcelamiento de Simpson. Pero ahora, Frumong le dijo al Consejo: "Me llamó esta mañana (Simpson) y me dijo: 'Bruce estoy saliendo de la cárcel, ¿me recogerías?'".Frumong hizo una pausa, y se dirigió a la ex estrella de USC con su apodo. "Juice, estaré aquí mañana. Quiero que lo sepas amigo”.La junta estatal entró en receso el jueves por la mañana después de escuchar durante más de una hora los testimonios de Simpson, de su hija mayor Arnelle Simpson y de Frumong. El panel, que se reunió más tarde, votó unánimemente en favor de concederle la libertad condicional.