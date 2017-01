Miles marchan bajo el frío en honor a Martin Luther King

WASHINGTON-MARCHA MLK

Activistas en pro de los derechos civiles marchan en honor del reverendo Martin Luther King Jr. el sábado 14 de enero de 2017 en Washington. La Red de Acción Nacional, el grupo fundado por el reverendo Al Sharpton, promovió la protesta "We Shall Not Be Moved" (No nos moverán), previo al feriado del Día de Martin Luther King Jr., el próximo lunes. (AP Foto/Cliff Owen)

