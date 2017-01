¿EEUU es tan grande como se dice?

EEUU UN PAIS DIVIDIDO

Robin McDowell / AP

Craig House fotografiado frente a su casa de St. Louis el 27 de marzo del 2016. House, de 32 años, vive en un barrio pobre de Saint Louis con su abuela, en una zona de edificios quemados y escuelas abandonadas, no muy lejos del sector caro de la ciudad. “Estados Unidos siempre fue un gran país, aunque no para mí y para mucha gente. Para nosotros es el peor”, sostuvo House. “Viene gente de todas partes del mundo. Los árabes son dueños de esto y de aquello. Los negros no son dueños de nada”.