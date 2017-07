VIDEO: Un taxi arrolla a grupo de peatones en Boston

Al menos diez personas resultaron heridas hoy al impactar un taxi contra un grupo de peatones en el este de Boston (Massachusetts), en un suceso que las autoridades están investigando como un posible accidente.

Una fuente oficial dijo al diario The Boston Globe que el suceso no parecía un acto terrorista.

DEVELOPING: Car drives into pedestrians in Boston, several people injured, @MassStatePolice reports https://t.co/2QfRgGIQqb pic.twitter.com/Kd7JJCb0GW

Los informes preliminares del suceso apuntan a que hay "varios peatones con heridas de gravedad diversa", según informó la Policía Estatal de Massachusetts en su cuenta oficial de Twitter.

Los servicios de emergencia de Boston concretaron en otro tuit que se había trasladado "diez pacientes" a hospitales del área.

Según una fuente anónima citada por el diario local The Boston Globe, los investigadores centran sus hipótesis en un posible error del conductor del vehículo como probable causa del incidente, mientras que la cadena de televisión CNN indicó que el taxista al parecer confundió el pedal del acelerador con el del freno.

BREAKING: Several injured after vehicle plows into group of pedestrians near Boston's Logan International Airport.pic.twitter.com/t31Ts5zcVA