Un supuesto meteoro ALUMBRA los cielos del norte de Estados Unidos

Del estado de Illinois a Míchigan, el martes por la noche un supuesto meteoroide atravesó el cielo produciendo una brillante luz.

El suceso ocurrió a las 8:05 p.m. hora del centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional en Detriot, Míchigan sugirió que podría haber sido un meteoro pues se reportó un fuerte estruendo al momento que la luz empezó a rayar el cielo y no fue relacionado a una tormenta.

En las redes sociales rápidamente se difundieron videos que captaron el fenómeno.

INCREDIBLE - Possible meteor streaks through sky in Sterling Heights https://t.co/Ql1yIa7WeT (VIDEO: Kristen Donahue VanRosenberg) pic.twitter.com/kE7gZ6a0Lp