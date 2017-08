Tunden a Trump por repartir culpas tras violencia

El presidente Donald Trump se desdijo y al señalar que “ambas partes tienen culpa” de la violencia letal en Charlottesville, Virginia, con lo que equiparó las acciones de los grupos nacionalistas blancos con las de quienes protestan contra ellos, lo tundieron en Twitter, red social de la cual el mandatario de EEUU es asiduo usuario.

It's sad what's going on in Charlottesville. Is this the direction our country is heading? Make America Great Again huh?! He said that

"Es triste lo que está pasando en Charlottesville. ¿Esta es la dirección que está dirigiendo a nuestro país? Hacer América grande otra vez, huh?! Él dijo eso", escribió LeBron James, astro de la NBA.

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!