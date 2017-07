Trump insiste frente a Peña Nieto: México pagará el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró frente a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, que México pagará el muro que él quiere construir en la frontera sur.

Trump y Peña Nieto posaron ante los fotógrafos y, cuando los medios eran invitados a dejar la sala de su primera entrevista bilateral desde que el primero asumiera la presidencia, una corresponsal le preguntó si todavía quería que México pague por el muro.

President Trump says he "absolutely" wants Mexico to pay for U.S.-Mexico border wall while sitting alongside Mexican President Peña Nieto. pic.twitter.com/AYO6kt80zh — ABC News (@ABC) July 7, 2017

"Absolutamente", respondió Trump con una gran sonrisa. Peña Nieto se quedó mudo.

Ambos mandatarios se encontraron en la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo (norte de Alemania), más de cinco meses después de que Peña Nieto canceló una visita a la Casa Blanca para entrevistarse con Trump, ante las tensiones sobre el muro y la insistencia del dirigente estadounidense en que lo pagará el vecino del sur.

El canciller Luis Videgaray dijo que ni él ni Peña escucharon que Trump afirmó que México pagará el muro y señaló que no fue tema en encuentro: "No fue parte de lo que hablamos. Este comentario que dicen que hizo en voz baja el presidente Trump, yo no lo escuché".

"Yo no puedo desmentir (porque) yo no lo escuché. No lo escuchamos. Lo importante, relevante para México, es que no fue tema de la conversación, asÌ lo habíamos acordado y así fue".

Antes de iniciar el encuentro, ambos presidentes realizaron una breve declaración para las cámaras y Trump destacó el "exitoso día" que había tenido hasta el momento.

"Estamos negociando el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y varias otras cosas con México y veremos en qué resulta, pero creo que hemos hecho muy buenos avances", manifestó Trump.

Peña Nieto, por su parte, abogó por mantener un "diálogo fluido" y por seguir trabajando y cooperando en diversas áreas para la "seguridad" de los dos países, especialmente en la frontera.

Destacó la inmigración como un asunto que ocupa a ambos gobiernos y señaló la necesidad de que las dos partes asuman su responsabilidad en la lucha contra el crimen.