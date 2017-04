EEUU: Se suicida 'El asesino de Facebook’

La policía estatal de Pensilvania informó el martes que Steve Stephens, 'El asesino de Facebook', se suicidó tras una persecución policial.

Las autoridades habían lanzado una búsqueda a nivel nacional del hombre que el domingo de Pascua emitió por Facebook un vídeo el asesinato a sangre fría de un anciano de Cleveland y que anunció su intención de seguir matando por un despecho amoroso.

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.