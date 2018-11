Qué necesita saber de las elecciones de mitad de mandato que se llevan a cabo hoy

Las elecciones de mitad de mandato se llevan a cabo hoy. ¿Cuántas carreras son realmente competitivas? ¿En qué encuestas debe confiar? ¿Y por qué California es tan importante este año? Esto es todo lo que necesita saber hoy antes de salir a votar.

Las 435 bancas de la Cámara están en la boleta. ¿Cuántas son realmente competitivas?

Esto es lo más importante a tener en cuenta sobre el control de la Cámara este 2018: alrededor de cinco de seis asientos en el Congreso realmente no están en duda. O bien son muy demócratas o muy republicanos, y es probable que no cambien.

El campo de batalla consiste en aproximadamente 60 a 70 distritos en todo el país, casi todos los cuales se encuentran en el territorio que los republicanos mantuvieron durante años, en algunos casos por décadas. Los demócratas deben obtener al menos 23 escaños adicionales en todo el país para ganar la mayoría. Al menos media docena de bancas en California son fuertemente competitivas.

En el entorno actual, un cambio de rumbo es ciertamente posible, pero muchas de las carreras en estos distritos lucen muy empatadas. Entonces, si alguien finge saber exactamente cuál será el resultado, ignórelo.

¿Y qué ocurre con el Senado?

Los republicanos controlan actualmente el Senado, por 51 a 49.

Los demócratas deben obtener al menos dos escaños para ser mayoría, lo cual les daría la capacidad de bloquear los nombramientos del presidente Trump de jueces federales y tener mucho más peso en temas legislativos. Pero ganar esas dos bancas será difícil.

Las 35 carreras del Senado de este año incluyen una cantidad desproporcionada de titulares demócratas que intentan aferrarse en estados de tendencia conservadora, muchos de los cuales Trump ganó por márgenes considerables. Con 29 escaños para defender, en comparación con sólo seis para el partido republicano, los demócratas tendrán dificultades para no perder terreno, y muchas más para ganar.

El resultado en California, donde Dianne Feinstein se enfrenta a su colega demócrata Kevin de León mientras busca un quinto mandato completo, no afectará el equilibrio de poder.

- Mark Z. Barabak y David Lauter

¿Por qué es California tan competitiva en este ciclo electoral?

El tema comienza, como todo lo demás en política por estos días, con Trump.

Las elecciones de mitad de mandato, casi sin excepción, son un referéndum sobre el presidente. Y Trump no es popular en California. Eso es un obstáculo para los candidatos republicanos como Young Kim, en el centro del condado de Orange, quien en otro año probablemente sería una ganadora segura.

El mandatario también es un ancla sobre el representante Steve Knight, en el desierto de las afueras de Los Ángeles. De hecho, lo único que parece importarle a los votantes allí es Trump, y si Knight y su rival demócrata, Katie Hill, son percibidos como a favor o en contra de él.

También está el representante Dana Rohrabacher, en la costa del condado de Orange, quien peligra debido a sus amables palabras y su cercana relación con Rusia, país que interfirió en las elecciones de 2016 para beneficio de Trump.

Pero hay otras razones más amplias por las cuales los escaños del Congreso en áreas tradicionalmente republicanas, como el condado de Orange y el norte del condado de San Diego, son ahora competitivas. La creciente población latina en el estado se ha vuelto más activa políticamente y pro-demócrata, en respuesta al tono beligerante de muchos republicanos sobre la inmigración no autorizada. La aceptación del conservadurismo religioso por parte del partido republicano también alejó de sus filas a muchos californianos identificados con el ‘vivir y dejar vivir’.

Pero nada de eso importaría tanto si los votantes de California no hubieran tomado el asunto en sus propias manos. Cansados ​​de años de elecciones no competitivas, los votantes le quitaron a los legisladores egoístas la división de distritos y la concedieron a una comisión independiente y no partidista. Eso también ha hecho una gran diferencia.

- Mark Z. Barabak

¿Es típico que California juegue un papel tan importante en una elección nacional?

No, en absoluto. Han pasado tres décadas desde que el estado fue un campo de batalla presidencial: en 1988, cuando el republicano George H.W. Bush se enfrentó al demócrata Michael S. Dukakis (y el primero de ellos ganó). Ha pasado aún más tiempo desde que el estado jugó un papel significativo en la elección de un nominado presidencial de uno de los partidos principales. Las sucesivas elecciones para el Congreso llegaron y pasaron sin hacer olas. Pero este 2018, con esos seis asientos en juego —y tal vez más— si el 6 de noviembre se produce un tsunami azul, California estará en medio de la lucha por el control de la Cámara.

- Mark Z. Barabak

¿Qué dicen los apostadores políticos acerca de las carreras en California?

El no partidista Cook Political Report, que ha examinado las carreras de la Cámara de Representantes y el Senado en todo el país durante décadas, califica a cinco de las 53 competencias para la Cámara de Representantes en California como 50-50, una como inclinada hacia los demócratas y otra como inclinada a los republicanos. Esas siete carreras ferozmente competitivas son para bancas que actualmente posee el partido republicano en la Cámara de Representantes.

Otras tres parecen estar a salvo en manos republicanas, pero eso podría cambiar si una ola demócrata se convirtiera en algo más parecido a una marea.

- Christine Mai-Duc

Los demócratas necesitan 23 escaños más para tomar el control de la Cámara. Siete de las carreras más competitivas están en California.

¿Cómo afecta Trump a los candidatos?

Las encuestas muestran que un gran número de personas sienten la necesidad de votar en las elecciones de mitad de mandato para mostrar su apoyo u oposición al presidente.