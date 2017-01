Qué cambia, qué sigue igual y qué no se sabe tras la orden de Donald Trump de levantar un muro entre EEUU y México

"La infraestructura fronteriza no sólo bloquea el movimiento de la vida silvestre, sino que... destruye los hábitats, fragmenta los hábitats y la conectividad que estos animales usan para trasladarse de un lugar a otro", dijo recientemente a la BBC Sergio Avila-Villegas, del Museo del Desierto de Arizona-Sonora.

"Les han dicho a las personas más pobres de México, Guatemala, Honduras y El Salvador que si no se van en este momento, ya no van a poder ingresar después porque Trump va a construir un muro", añadió.

Indicó que unas 7.000 personas murieron intentando entrar a EE.UU. desde 1995 (cuando ya se comenzaron a instalar barreras fronterizas) y que "el nivel de muertes cada año ha permanecido bastante estable, aunque mucha menos gente no autorizada está cruzando".

Qué cambia, qué sigue igual y qué no se sabe tras la orden de Donald Trump de levantar un muro entre EE.UU. y México

El presidente Enrique Peña Nieto insiste en que México "no pagará ningún muro".

En la noche de este miércoles el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense y reiteró que su país no pagará ese muro.

Lo que sigue igual

Continuarán entrando inmigrantes indocumentados a EE.UU., sostienen conocedores del tema.

"La verdad es que con muro o sin muro en la frontera mexicana, la pobreza no necesita pasaporte para viajar", dijo el expresidente costarricense Oscar Arias a BBC Mundo.

"Eso lo saben los europeos, porque a los pobres no los detiene el Mediterráneo y tampoco los detendrá un muro", añadió Arias, premio Nobel de la Paz en 1987.

Seguirán entrando drogas a EE.UU. por tierra, aire y mar, porque la demanda y el negocio ilegal son demasiado grandes para que los corte un muro, dicen los expertos.

El problema del narcotráfico también aparece mencionado en la orden ejecutiva firmada por Trump este miércoles.

"Las organizaciones criminales transnacionales operan sofisticadas redes de tráfico de drogas y humanos y operaciones de contrabando en ambos lados de las frontera sur, contribuyendo a un aumento significativo del crimen violento y las muertes por drogas peligrosas", indicó el documento.

En el Departamento de Seguridad Interior, Trump saludó a algunos padres de personas que fueron asesinadas en EE.UU. por inmigrantes indocumentados.

Pero la eficacia del muro para detener por sí solo el pasaje de personas y drogas fue puesta en duda por el propio secretario de ese departamento, el general retirado John Kelly, durante sus audiencias de confirmación en el Senado este mes.

"Una barrera física en y por sí misma no va a hacer el trabajo", admitió Kelly, aclarando que debería haber una "defensa estratificada" con sensores, más personal de vigilancia fronteriza y un trabajo junto con México y otros países latinoamericanos.

Lo que se desconoce

Cómo se pagará el muro sigue siendo una incógnita.

El financiamiento aún requiere aprobación del Congreso y, según cálculos oficiales, poner una valla costaría al menos US$6,5 millones por milla.

Expertos en construcción y opositores demócratas advierten que el costo total de la obra superaría fácilmente los US$10.000 millones.

Trump señaló que el muro comenzará a levantarse con dinero público de EE.UU., pero reiteró su afirmación de campaña de que México pagará luego por la obra, aunque sea de una "forma complicada".

"Seremos reembolsados más tarde de cualquier transacción que hagamos con México", dijo en la entrevista con ABC News este miércoles.

Pero México ha rechazado tajantemente esa posibilidad, que muchos analistas ven como inviable.

"México no va a pagar por el muro y de hecho la orden ejecutiva de hoy es en realidad para estudiar cómo construir el muro", señaló FitzGerald.

Cuándo se construirá el muro es otra cosa que se ignora.

Si bien Trump ordenó que se haga de forma inmediata, la falta de financiamiento puede demorar el inicio la obra y de hecho el propio presidente admitió que no hay una fecha marcada para eso.

"Tan pronto como podamos hacerlo físicamente", dijo en la misma entrevista televisiva. "Diría que en meses", agregó, aunque aclaró que la planificación sí comenzaría de inmediato.

Los especialistas ven esto como otra fuente de incertidumbre.

"Está por verse cuántas de estas ideas se implementan: todavía no tiene el dinero para construir el muro", dijo Wendy Feliz, portavoz del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo en Washington que defiende los derechos de inmigrantes.

"Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana", añadió.

¿Qué inmigrantes serán deportados por el gobierno de Trump?

Luego de ser electo y antes de asumir, Trump indicó que al inicio de su gobierno pensaba expulsar entre 2,5 millones y 3 millones de inmigrantes sin papeles, centrándose en quienes tienen antecedentes penales.

Pero en total ese grupo en EE.UU. ni siquiera llega a un millón, según especialistas en inmigración.

La orden firmada por Trump sugiere que podrían expulsarse además a quienes hayan violado leyes migratorias.

Muchos temen que más tarde se incluyan a miembros del programa DACA, creado por el expresidente Barack Obama para permitir la estadía a de unos 740.000 jóvenes traídos sin documentos a EE.UU. siendo niños.

Pero el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó que esté previsto que Trump firme órdenes para eliminar el DACA y dijo que se concentrará en perseguir a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Wendy Feliz indicó que cualquier decisión del gobierno podría enfrentar diversas demandas en los tribunales por parte de defensores de inmigrantes.

"Advertiría a la gente que no entre en pánico en este momento, porque no sabemos", dijo. "Las órdenes ejecutivas son conceptos muy amplios, no entran en muchos detalles".

