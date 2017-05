Para Jay Leno, Trump dificulta la comedia

Jay Leno no echa de menos The Tonight Show, el programa nocturno que condujo durante más de 20 años. Y la razón es simple: no podría usar el espacio para burlarse de la política de su País porque con la llegada de Donald Trump a la Presidencia, se vive un ambiente sumamente negativo.

"No lo extraño porque ahora todo está muy feo. No me agrada Trump, me parece que su apariencia y personalidad son como una caricatura. ¿Cómo haces comedia de algo que ya de entrada es ridículo?

"La cosa es tan terrible, que es como si ya hubieses escrito la cosa más chistosa que pudieras al respecto. No hay nada estúpido que puedas decir que él no haya dicho ya", dijo Leno en conferencia telefónica.

Tras su salida del aire, en febrero de 2014, asegura que el formato de los "late shows" no ha variado mucho; simplemente cada uno de los nuevos presentadores le han aportado su propio estilo.

"Todos son buenos, me gustan Jimmy Fallon y Stephen Colbert. Me agrada más Jimmy porque fue quien se quedó con mi espacio (en la cadena NBC) y somos amigos. Pero no quiero hacer sentir mal a nadie", agregó.

Por ahora, casi toda su atención está en realizar Jay Leno's Garage, un programa en el que muestra una de sus grandes pasiones: el automovilismo.

En el show, que el lunes estrena su segunda temporada a las 22:00 horas por History, el comediante cuenta con un famoso invitado con el que se pone detrás del volante para contar historias y anécdotas relacionadas con vehículos de transporte.

"Cada coche tiene una historia. A veces es aquel en el que creciste, el que manejaba tu papá o el que generó una gran impresión en ti cuando eras joven. No necesariamente tiene que ser un coche, puede ser una moto o hasta un avión.

"El show es sobre todo aquello que ruede, que tenga una gran potencia y haga ruido. Y de eso se trata: de todo aquello que atraiga la atención de los jóvenes", compartió Leno.

Keanu Reeves, Tim Allen, Jerry Seinfeld, Kendall Jenner y Patrick Dempsey son algunos de los invitados de esta temporada.

"Se trata de gente que siente una pasión por los autos. Siempre les digo que no hablaremos de su película, su divorcio o su pasado con drogas: sólo vamos a hablar de carros y de su experiencia al manejar", aclaró.

Con una amplia colección de automóviles, sostiene que Jay Leno's Garage no es un show exclusivo para el público masculino.

"Una de las cosas que me enorgullecen es que cuando hablo con mujeres me dicen que los shows de automóviles no les gustan, pero que ven el mío porque hay muchas mujeres en ella. Eso me tiene contento".

La segunda temporada de la serie cuenta con 12 episodios en los que incluso se verá su experiencia con un vehículo militar.