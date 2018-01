PÁNICO por falsa alerta de ataque con misiles en Hawái (Video)

Un alerta electrónica que advirtió de un misil balístico dirigido a Hawái y que creó pánico entre los residentes del territorio el sábado fue un error, señalaron funcionarios de emergencias del estado.

El mensaje de alerta, que fue enviado a los teléfonos celulares a las 8:07 de la mañana (local), decía en mayúsculas: “AMENAZA DE MISIL BALÍSTICO DIRIGIDO A HAWÁI. BUSQUE REFUGIO INMEDIATAMENTE. ESTO NO ES UN SIMULACRO”.

Video que circula en redes sociales donde se ve a niños que ingresan al drenaje para protegerse del supuesto ataque:

Footage of children entering storm drains in Hawaii after the false incoming missile alert pic.twitter.com/qttVDn7dXu via @NatsecPack