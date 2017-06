Niña de 12 años se declara lesbiana en iglesia mormona, pero le piden que se baje del estrado (video)

Savannah, menor de 12 años de edad, subió al estrado de una iglesia mormona en Utah y dijo que era lesbiana, habló de sus sentimientos, sueños y emociones; además de entender que Dios la había hecho así porque tenía un propósito con ella.

Mientras la niña leía su texto, la gente dentro de la iglesia empezó a murmurar, parecía incomodarse, pero la menor seguía dando toda una lección de tolerancia al decir que ella trata a todos por igual y con mucho respeto, lo cual esperaba que todos hicieran lo mismo.

Incluso habló por los que no tienen voz y están sufriendo, ya que subrayó que todos eran hijos de Dios y deberían de ser tratados igual.

Minutos más tarde, los ministros de la iglesia no aguantaron más y no dejaron que Savannah terminara de leer su texto, le pidieron que se sentará y ellos tomaron el micrófono.

Más tarde, la pequeña pudo terminar de leer su mensaje en video y dijo que no sentía pena por quien era y pidió a todos cuidaran lo que decían, ya que posiblemente otros estaban escuchando y no quería que fueran dañados en caso de que las palabras no fueran de tolerancia.

La pequeña terminó su mensaje con estas palabras:

“Sé que mis padres, y mis padres celestiales me aman y me aceptan de la manera que soy. Amén”.