Tuitea “¿Por qué deportarlos? Simplemente matarlos"... y renuncia

La maestra Bonnie Godin Verne, que da clases de tercer grado de primaria, fue obligada a renunciar a su empleo en una escuela privada de Phoenix, tras haber publicado en redes sociales mensajes racistas sobre los inmigrantes indocumentados y los musulmanes.

La maestra cerró su cuenta en Twitter, pero hay evidencia de lo que publicó.

Verne, maestra en la escuela judía Pardes en Scottsdale, un suburbio de Phoenix, escribió una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que insultó a indocumentados y a musulmanes, incluso, pidió que se les matara con un balazo en la cabeza.

En los mensajes, Verne escribió: “Finalmente el ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) ha regresado a la acción, limpiando la suciedad que vive en nuestras calles”; y también, “¿Por qué deportarlos? Simplemente matarlos".

And this fine example @bonnieyuma is who we have teaching elementary school children pic.twitter.com/IkFI0Bsr68