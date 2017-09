Información útil tras la eliminación del programa DACA

Como se esperaba, este día el presidente Donald Trump eliminó el programa Deferred Action for Childhood Arrivals, mejor conocido como DACA, que libraba de la deportación y otorgaba un permiso de trabajo a poco más de 800,000 jóvenes.

Ante la incertidumbre que viven los beneficiarios de DACA, hemos recopilado una serie de información y consejos útiles. La información fue proporcionada principalmente por la abogada de Inmigración Jessica Domínguez y por la página Immigrant Legal Resource Center.

El anuncio de hoy divide a los dreamers en dos grupos: el primero, los que pueden renovar sus permisos a partir del 5 de septiembre hasta el 5 de marzo y el otro grupo que se queda con las manos completamente vacías.

Solicitudes y renovaciones

La administración no considerará nuevas solicitudes de DACA fechadas después del 5 de septiembre.

Si aún no estás protegido por DACA, ya no se aceptarán nuevas aplicaciones, aunque las solicitudes que hayan sido presentadas antes del martes 5 de septiembre serán procesadas.

Cualquier persona que tenga un permiso DACA que tenga fecha de vencimiento entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del 2018, puede solicitar una renovación de dos años. Esta solicitud debe presentarse antes del 5 de octubre de este año.

Algunos dreamers serán elegibles para el estatus legal por otros dos años. Para otros, el estatus legal terminará el 6 de marzo del 2018.

Permisos de Trabajo

Tienes derecho a trabajar legalmente hasta la fecha de vencimiento de tu permiso de trabajo. No tienes la obligación de informar a tu empleador que DACA ha terminado. Tu empleador no tiene el derecho de preguntarte si eres beneficiario de DACA. Tu empleador no tiene el derecho de despedirte o cambiar tu estatus de trabajo hasta que tu permiso de trabajo haya expirado.

Para más información sobre sus derechos como empleado, revisa este aviso de The National Immigration Law center.

Licencias de manejar y otras tarjetas de identificación

La elegibilidad para las licencias y tarjetas de identificación depende en el estado en cual vivas.

Si no lo has hecho, solicita una licencia de manejo, o una tarjeta de identificación si tu DACA es aún válido, y eso te hace elegible para una licencia de manejo o una tarjeta de identificación estatal en tu estado.

Viajes fuera del país

Si tienes un ‘advance parole’, o permiso para salir del país legalmente, -el permiso especifico que otorgó USCIS, para salir del país y regresar legalmente-, el Departamento de Seguridad Nacional dice que esos permisos van a ser respetados, y podrán ser utilizados para salir del país. Pero cuidado, el mismo memorándum dice que todo oficial de la patrulla fronteriza o de la frontera, tendrá la facultad de ejercer su criterio para evaluar si la persona que está regresando tiene algún problema que lo haga inadmisible a los Estados Unidos. Por eso se aconseja que si tienes alguna duda, lo mejor es que antes de salir del país, hables con tu abogado. Si estabas considerando solicitar un permiso para salir del país, ya no lo hagas, porque el programa DACA ya no existe.

Las personas que piensen que pueden salir del país sólo con su permiso de trabajo, no lo hagan. No estaba permitido antes, y ahora tampoco. Si salen del país, para el USCIS es como si hubieran abandonado la protección del DACA.

Números de Seguro Social (SSNs)

Puedes y deberías de seguir usando tu número de Seguro Social que obtuviste por medio de DACA aun después que tu permiso de trabajo se venza.

Puedes usar tu número de seguro social para asuntos de educación, actividades bancarias, de vivienda, y otros motivos similares.

Tu número de Seguro Social contiene una condición que requiere un permiso de trabajo vigente para poder usarlo para propósitos de empleo.

Tu número de seguro social es un número de seguro social valido de por vida, aun cuando tu permiso de trabajo y de DACA se venza.

Si no lo has hecho todavía, solicita por un número de Seguro Social mientras que DACA y tu permiso de trabajo estén vigentes.

Deportaciones

Oficiales de la Casa Blanca insisten en que si el Congreso no promulga una nueva protección para los dreamers, no serán arrestados ni deportados. Dicen que la prioridad para la deportación seguirán siendo los inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes.

Para evitar problemas:

No abras la puerta si un agente de inmigración (ICE) llega a tu casa y toca la puerta.

No contestes ninguna pregunta del agente si intenta hablar contigo. Tienes el derecho de mantenerte callado.

No firmes nada sin antes hablar con un abogado.

Si estás afuera de tu casa, pregúntale al agente si eres libre de irte y si dice que sí, vete con tranquilidad.

Solicitudes pendientes

En el caso de personas que solicitaron su renovación antes del 5 de septiembre y que no han recibido una respuesta, deben solicitar información del estatus de su caso a través de Infopass, en la página de USCIS.gov. Estas personas pueden presentarse sin temor y solicitar información de su caso.

Otras opciones migratorias

Muchos recipientes de DACA podrían ser elegibles para otra opción migratoria para poder obtener un permiso de trabajo, o aún mejor una tarjeta verde.

Habla con un proveedor de servicios de Inmigración para poder entender tus opciones legales y si podrías ser elegible para otro beneficio migratorio. Encuentra servicios legales de inmigración de bajo costo aquí.

Evita proveedores de servicios fraudulentos: confirma sus credenciales, pide un contracto en escrito y un recibo por cualquier pago que hagas, y si tienes dudas, obté una segunda opinión.

Asuntos penales

Cualquier arresto criminal, cargo, o convicción puede ponerte en riesgo con las autoridades de inmigración.

Evita cualquier tipo de contacto con las autoridades policiales que podría resultar en un arresto criminal.