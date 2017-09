Un nuevo informe muestra cuánto Trump ha perjudicado la visión de México de los EE.UU.

Gracias al presidente Trump, más mexicanos ven a los Estados Unidos desfavorablemente que en cualquier momento en los últimos 15 años, según un nuevo informe del Centro de Investigación Pew.

El informe encontró que el 65% de los mexicanos tiene una opinión negativa de los EE.UU. - más del doble del índice de hace dos años.

Desde que anunció su candidatura presidencial hace más de dos años, el presidente Trump ha acusado repetidamente a México de robar empleos estadounidenses, de atacarlo por suministrar drogas a Estados Unidos y ha prometido que México pagará por la construcción de un muro fronterizo.

Aunque Trump y muchas de sus políticas clave son impopulares en todo el mundo, sus calificaciones son particularmente malas en México, donde sólo el 5% dice tener confianza en que hará lo correcto con respecto a los asuntos mundiales, su calificación más baja entre 37 países encuestados por Pew.

El informe divulgado el jueves destaca cuánto las relaciones se han deteriorado entre los dos aliados desde la elección de Trump en noviembre, lo que perturbó los mercados financieros de México.

En los últimos días, los mexicanos se han sentidos muy molestos por la decisión de Trump de poner fin a un programa que protege de la deportación a algunos inmigrantes que han estado viviendo ilegalmente en los Estados Unidos desde niños. También están molestos por su falta de tacto al no enviar condolencias a México después de que casi 100 personas murieron en el terremoto de magnitud 8,1 de la semana pasada - una cortesía común cuando los aliados estadounidenses sufren tragedias.

"No recuerdo una época en que los Estados Unidos nos trataran con tanto desprecio", dijo Julio Martínez, de 46 años, quien administra una tienda de artículos para mascotas en Cuajimalpa, un poblado al oeste de la Ciudad de México. Martínez dijo que su opinión de los Estados Unidos ha empeorado porque los estadounidenses no han impedido que su presidente insultara a su vecino del sur. "¿Por qué no hay gente protestando para defender a los mexicanos?", preguntó Martínez.

Algunos dicen que las repetidas críticas de Trump han provocado sentimientos antiamericanos que han existido durante mucho tiempo en México, donde los estudiantes aprenden a una edad temprana que los Estados Unidos invadieron México en la década de 1840 y robaron la mitad de su territorio. Esta semana, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presidió una ceremonia en la que se celebraban los "Niños Héroes", jóvenes cadetes que murieron defendiendo la Ciudad de México de los invasores estadounidenses. Uno de los cadetes se envolvió en la bandera mexicana y prefirió morir antes de ser capturado.

Getty Images Foto Los partidarios del Presidente Trump asistirán a una manifestación el 21 de junio de 2017 en Cedar Rapids, Iowa.

Trump, dijo Jorge Guajardo, quien se desempeñó como embajador de México en China de 2007 a 2013, "está demostrando lo que esperamos de Estados Unidos, que no son necesariamente nuestros amigos".

Guajardo dijo que Trump y otros en Washington no entienden que las agresiones a México podrían tener consecuencias graves.

"Ellos piensan que no tenemos otra opción que aguantar sus ataques, pero muy pronto se darán cuenta que preferimos enrollarnos en nuestra bandera y morir, que soportar este tipo de humillaciones", dijo.

"Es desafortunado", agregó Guajardo. "Ambos países habían trabajado durante más de dos décadas para acercarse y ser buenos vecinos en lugar de adversarios". Dijo que la creciente ola de sentimientos antiestadounidenses podría perjudicar los esfuerzos en curso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Trump ordenó para intentar cerrar la brecha comercial de aproximadamente US $ 60.000 millones a favor de México.

El triste estado de las relaciones entre Estados Unidos y México podría incluso dar a Peña Nieto un incentivo para alejarse de las negociaciones del TLCAN, dijo, aunque los intereses empresariales del país dependen en gran medida del acuerdo celebrado en 1994, que abolió los aranceles sobre las mercancías que transitan por Norteamérica.

Una obra del artista estadounidense Mitch O'Connell que representa al Presidente Trump se exhibe en Naucalpan de Juárez, en el estado de México.

Según la encuesta de Pew a 1.000 personas en todo el país, las crecientes dudas de los mexicanos sobre los Estados Unidos se extienden a la cooperación económica entre los países. Sólo el 55% de los mexicanos dijo que los lazos económicos entre México y Estados Unidos son buenos para su país, frente al 70% en 2013.

Los políticos mexicanos con la esperanza de reemplazar a Peña Nieto en las elecciones presidenciales del próximo año han recogido ese sentimiento populista. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las negociaciones del TLCAN deben esperar hasta después de las elecciones de 2018, mientras que el senador Roberto Gil Zuarth del Partido Acción Nacional (PAN), ha pedido a México dejar la mesa de negociación a menos que Trump muestre respeto por el país.

