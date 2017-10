Por qué fue tan incorrecta la respuesta de Trump ante la muerte de cuatro soldados

El presidente Trump guardó silencio durante casi dos semanas acerca de las muertes de cuatro soldados estadounidenses, mientras encontró tiempo para tuitear sobre "noticias falsas" y la recaudación de fondos de los republicanos, atacar a los puertorriqueños y a un senador republicano, entre otras cuestiones, además mantener sus quejas contra los jugadores profesionales de fútbol americano.

Cuando finalmente habló, el lunes, sobre el incidente de combate más mortífero en lo que va de su presidencia -y sólo como respuesta a la pregunta de un reportero- Trump inició un escándalo que envolvió a su jefe de gabinete, a sus predecesores de ambos partidos, a una congresista de Florida y ahora a una de las familias dolientes a quienes se les pidió honrar.

La lenta y descuidada respuesta de Trump a la muerte de los soldados emboscados el 4 de octubre pasado en Níger, en el norte de África, ilustró los peligros de su estilo de gobierno intempestivo, la desorganización dentro de la Casa Blanca y su negativa a retractarse ante las críticas. "Es exactamente la forma incorrecta de manejar este tipo de situación", aseguró Leon E. Panetta, quien se desempeñó como secretario de Defensa durante el gobierno del expresidente Obama y fue jefe de Gabinete para el presidente Clinton.

El miércoles, el primer mandatario estuvo envuelto en una batalla pública con una congresista demócrata de Florida y la madre del soldado caído, sargento del Ejército La David T. Johnson, por la presunta insensibilidad de su pésame, efectuado el día anterior.

Las acciones del presidente trasladaron las funciones -normalmente privadas y sombrías- de un comandante en jefe que consuela a las familias militares afligidas, hacia una arena política muy pública. La disputa con los Johnson y con la congresista, la representante Frederica Wilson, de Florida, siguió a sus declaraciones efectuadas el lunes y el martes, en las cuales sugirió que sus predecesores no habían hecho llamadas similares de forma regular y cuestionó si Obama había llamado al general retirado John F. Kelly, jefe de Gabinete de Trump, cuando éste perdió a un hijo en Afganistán, en 2010.

La secretaria de Prensa, Sarah Huckabee Sanders, culpó a la oficina de protocolo militar de la Casa Blanca por la demora en contactar a las cuatro familias, a los medios por sensacionalizar el tema, y a la congresista -que estaba con la esposa de Johnson, Myeshia, cuando ésta recibió la llamada de Trump- por politizar el tema. Pero otros, tanto del círculo del primer mandatario como externos, lo responsabilizaron directamente a él y sus asesores.

"Este es un fracaso del personal presidencial", aseveró Sam Nunberg, un exasesor político. "El mandatario haría estas llamadas si el tema llegara a su escritorio. Irónicamente, su nuevo jefe de Gabinete, John Kelly, quien hace hincapié en que controla todo el flujo de información que recibe el presidente, le ha fallado en esta situación”.

Un exfuncionario de la administración que pidió hablar en condición de anonimato criticó a Wilson, pero también sugirió que ésta era otra de las frecuentes heridas autoinfligidas de Trump. "Hay algunas cuestiones obvias acerca de qué hacer y qué no”, destacó la fuente.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que un asesor de seguridad nacional redactó una declaración sobre las muertes un día después de la emboscada, pero que Trump nunca la emitió públicamente; sus asistentes decidieron que Sanders, en cambio, lea un comunicado en su sesión informativa diaria.

Para Kelly, verse involucrado en la controversia es particularmente conmovedor, dada su propia pérdida de un hijo y su conocida renuencia a hablar de ello. Sanders no manifestó si Trump había conversado con el jefe de Gabinete antes de invocar el fallecimiento del teniente segundo Robert Kelly para implicar una crítica a Obama, pero sí expresó que el funcionario estaba "disgustado por la forma en que la cuestión ha sido politizada”.

Los cuatro soldados murieron mientras patrullaban con cerca de 20 tropas nigerianas. Los decesos de tres de ellos -el sargento de escuadra Bryan C. Black, de 35 años; el sargento de escuadra Jeremiah W. Johnson, de 39; y el sargento de escuadra Dustin M. Wright, de 29, se anunciaron poco después del ataque.

El Pentágono inicialmente no divulgó información sobre la emboscada, o el hecho de que había un cuarto soldado desaparecido. Los sobrevivientes notaron su ausencia después de que se retiraron de la región fronteriza de Níger, cerca de Mali, conocida por el contrabando de drogas, la trata de personas y varias milicias extremistas, incluidas algunas aliadas de Al Qaeda y Estado Islámico. El cuerpo de Johnson fue hallado dos días después por los locales, luego de que se lanzara una búsqueda exhaustiva.

Sanders mencionó a los tres primeros soldados -aunque no por su nombre- en una rueda de prensa al día siguiente, y al cuarto un día después, y aseguró a los periodistas que Kelly había actualizado a Trump "constantemente en esta situación a medida que evolucionaba”.

Pero Trump no habló ni tuiteó sobre el tema durante 12 días, hasta que se le preguntó durante una conferencia con medios, el lunes último, por qué no había mencionado nada. En lugar de responder directamente a la pregunta, el primer mandatario intentó desviar la culpa a sus predecesores, y resaltó que otros presidentes no habían hecho una práctica de llamar regularmente a las familias de las víctimas, al tiempo que insistió en que él si lo había hecho.

"El punto de foco no debería estar en el presidente, ni tampoco en los mandatarios anteriores", observó Panetta.

Exempleados de Obama, George W. Bush y Clinton se enfurecieron y dieron testimonio público de los contactos de sus antiguos jefes con las familias dolientes. Los asistentes de Trump fueron sorprendidos con la guardia baja; el exfuncionario de la administración que pidió no ser mencionado en este artículo lo denominó un "momento de incomodidad”.