Por qué el Cyber Monday sigue siendo un gran éxito

Se espera que los consumidores hagan clic en sus carritos de compras en línea en números récord este lunes cibernético en lo que sigue siendo el mayor día de compras en línea del año.

Se espera que las ventas en línea para este Cyber Monday totalicen $ 3 mil millones por primera vez, un aumento del 12% respecto al año pasado, de acuerdo a la firma de marketing digital y medios Adobe Systems Inc.

Eso es también un aumento del 50% de las ventas de Cyber Monday de $ 2 mil millones hace solo tres años, dijo Tamara Gaffney, analista principal de investigación en la división de índice digital de Adobe.

Y aproximadamente el 75% de los dólares de este año se gastarán en solo el 1% de las categorías de productos disponibles: computadoras, televisores, teléfonos, videojuegos y otros productos electrónicos, junto con tarjetas de regalo y juguetes, porque las personas tienden a comprar artículos más caros durante las vacaciones, dijo Gaffney.

Las tarjetas de regalo no tienen por qué ser costosas, pero las personas gastarán más en tarjetas de regalo para las fiestas de lo que lo harían normalmente, dijo la analista.

Los integrantes del grupo comercial de la Federación Nacional de Minoristas inventaron el término "Lunes Cibernético" en 2005 cuando notaron un aumento en las ventas en línea después del tradicional Viernes Negro.

En ese momento, muchos consumidores tenían conexiones de Internet relativamente lentas en el hogar. Se hizo evidente que cuando volvieron al trabajo o a la escuela el lunes, con velocidades de computadora más rápidas al alcance de la mano, compraron en línea. Los minoristas se aprovecharon de la tendencia y comenzaron a promocionar fuertemente las ventas de Cyber Monday.

Todo eso ha cambiado, por supuesto, con la llegada de teléfonos inteligentes, tabletas y velocidades de Internet más rápidas en general.

Ahora los consumidores pueden comprar en línea durante la temporada de vacaciones, comenzando semanas antes del Día de Acción de Gracias.

Wal-Mart Stores Inc., por ejemplo, lanzó su venta en línea del Cyber Monday la noche del domingo. Target Corp., el minorista de productos electrónicos Best Buy Co. y la cadena de tiendas departamentales Kohl's, entre otros, están promocionando una "Semana Cibernética" de ofertas en sus sitios web que comienzan a partir de hoy lunes.

Aun así, "casi el 80% de los consumidores que hemos encuestado todavía planea comprar en Cyber Monday", dijo Artemis Berry, vicepresidente de ventas minoristas digitales de la Federación Nacional de Minoristas y afiliado de Shop.org.

La cifra está más cerca del 90% entre los ‘milenios’ con conocimientos digitales (entre 18 y 34 años), dijo.

Jason Goldberger, presidente de Target.com, escribió en un blog de Target esta semana que aunque los días de compradores que esperan usar sus computadoras el lunes en su trabajo "ya pasaron", cree que "Cyber Monday continuará creciendo a un ritmo saludable durante los siguientes años".

Una razón para ello es que los consumidores esperan grandes ofertas el lunes cibernético, y los minoristas continuarán dándoselas, escribió.

Los minoristas no solo reducirán los precios sino que también ofrecerán envíos gratuitos o expeditos y, en algunos casos, "premios en efectivo" u otros descuentos por compras realizadas durante el resto de la temporada de vacaciones, dijo Berry. También extenderán las ventas de Cyber Monday durante gran parte de la semana.

Una señal de cómo las compras de la temporada de compras navideñas han cambiado es el hecho de que debido al avance de la tecnología, el volumen de compras en línea del Black Friday se acerca cada vez más a las ventas de Cyber Monday.

Las ventas en línea para el Black Friday de este año alcanzarán los $ 2.700 millones, un aumento del 15% respecto del año pasado, y es probable que superen las ventas de Cyber Monday en 2016, predice Adobe Systems.

Adobe también pronostica que el 39% de los compradores utilizarán sus teléfonos inteligentes o tabletas para visitar los sitios web de los minoristas el lunes, pero representarán solo el 29% de las ventas en línea de los minoristas.

Muchos consumidores "usan dispositivos móviles para revisar las mercancías, pero no necesariamente para comprar" porque la "experiencia de compra todavía no es tan fácil como con una computadora de escritorio", dijo Gaffney.

De cualquier manera, las compras en línea en Black Friday yen Cyber Monday resuelven un problema importante para muchos consumidores: la molestia de enfrentar a la multitud abarrotando las tiendas.

"Mucha gente aprecia la oportunidad de quedarse en casa y hacer pedidos en línea", dijo Lars Perner, profesor asistente de mercadeo en la Escuela de Negocios Marshall de la USC.

"Es una buena excusa para dormir el Black Friday y no tener que enfrentar a la multitud", dijo. "Es mucho más fácil ir de un sitio web a otro".

