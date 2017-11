Matt Lauer era el rey de 'Today', pero su reinado no fue benevolente

Si conviertes a un hombre en rey, hay muchas posibilidades de que actúe como tal.

La denuncia casi diaria de hombres en posiciones de poder acosando sexualmente a mujeres ascendió a un nivel nuevo y culturalmente más cercano con la expulsión de Matt Lauer del programa "Today".

Durante 20 años, Lauer ha sido una presencia constante en la televisión matutina, preparando a los televidentes para las noticias, los escándalos, los reveses y las celebraciones del día. El personal de "Today" en el aire era, para muchos, una familia extendida, anclada por su patriarca Lauer y una sucesión de co-anfitriones femeninas inteligentes y encantadoras.

Por supuesto, el problema de tener un patriarca, es que establece un patriarcado. Desde que Jane Pauley conoció a Bryant Gumbel, las redes se han aferrado a la idea de que un programa matinal exitoso requiere una especie de "matrimonio", que se hagan bromas entre ellos para llenar el tiempo inactivo y hacer que los espectadores sientan que estaban pasando el rato platicando con amigos mientras tomaban su café en la mañana.

Desafortunadamente, la dinámica de muchos de estos programas, incluido "This Morning" de CBS, del cual Charlie Rose fue sacado recientemente por motivos similares, se basa en que el hombre tiene el rol más importante (y el sueldo también).

Cuanto más reinó Lauer en "Today", más el matrimonio en el medio llegó a parecerse a una de las situaciones bíblicas más sombrías de "Big Love", con Lauer al mando, rodeada de mujeres igualmente talentosas pero claramente no con un estatus no tan elevado.

Dos de ellos, Savannah Guthrie y Hoda Kotb, tuvieron que hacer el trabajo sucio de dar a conocer las noticias acerca del despido de Lauer, que habían recibido el miércoles por la mañana.

En un informe en Variety que siguió rápidamente a la noticia de su despido, varias mujeres acusaron a Lauer de sistemáticamente sexualizar y hostigar a las empleadas en su oficina, la cual, según el informe, estaba equipada con un botón en su escritorio con el que podía cerrar la puerta.

Al igual que Roger Ailes, quien hasta que renunció por cargos similares, supervisó la sala de redacción de Fox News llena de glamorosas mujeres con vestidos ajustados, el sexismo en "Today" existía a plena vista.

Barbara Walters fue la primera presentadora femenina oficial de "Today" y dado que la idea de dos anfitrionas es aparentemente una herejía, la tradición desde entonces ha sido que si una mujer está en una silla, un hombre estará en otra. Gumbel y Pauley fueron los primeros en convertir esa fórmula en un equipo; aunque su relación tomó tiempo para cuajar, eventualmente incluyó una familiaridad que agregó una nueva dimensión (y calificaciones más altas) a Today". Tanto que cuando Deborah Norville reemplazó a Pauley, se lamentó de haber llegado para romper un matrimonio profesional.

Norville fue reemplazada rápidamente por Katie Couric, luego Gumbel por Lauer, pero la idea de que los coanfitriones de "Today" deberían funcionar como pareja profesional se mantuvo.

A medida que las noticias de televisión y la cultura en general se volvieron más informales e impulsadas por la personalidad, también lo hizo "Today". Couric pasó a ser el anfitrión de "CBS Evening News" y fue reemplazado por Meredith Vieira. Para entonces, Lauer era la estrella no oficial de "Today", elogiado por su capacidad de hacer una entrevista difícil en un minuto y de irse con la pandilla al siguiente. Trotó por todo el mundo en "Where in the World is Matt Lauer", co-anfitrión del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's y la apertura de varios Juegos Olímpicos.

Pero cuando Ann Curry reemplazó a Vieira en 2011, la química no fue tan buena. El gesto más tranquilo de Curry hizo que Lauer se sintiera incómodo y rápidamente se hizo evidente que la responsabilidad de arreglar el "problema" era suya. Las calificaciones cayeron, pero Lauer obtuvo un contrato nuevo, según los informes de $ 25 millones y Curry quedo fuera.

Cuando Curry se derrumbó frente a la cámara y luego habló del programa y la red como un club de chicos, la primera reacción de Lauer fue culparla a ella, y luego a los medios. Por un momento la cortina sonriente se fue; "Today" era un lugar de trabajo como muchos, lleno de competencia, feroces negociación de contratos y la crueldad de una empresa de alto riesgo, pero Lauer era el que tenía protección. Si él no orquestó el despido de Curry, ciertamente no había hecho nada para evitarlo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí