Las autoridades de Texas investigan los vínculos entre el pistolero y la iglesia donde ocurrió el tiroteo

Un día después de que un hombre armado ingresó a una pequeña iglesia Bautista en Texas y mató a 26 personas, los investigadores se concentraron en las conexiones que el sospechoso podría haber tenido con la congregación rural.

Las autoridades aún no han publicado un motivo. El lunes por la mañana, el gobernador de Texas Greg Abbott dijo que las autoridades estaban "mirando muy detenidamente" por qué el hombre identificado como el pistolero - Devin P. Kelley, de 26 años, residente del condado de Comal, Texas, con antecedentes de violencia doméstica - atacó la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs.

"Creo que pronto se sabrá si hay una conexión con esta iglesia en particular, algo que aún no se ha confirmado o no se ha aclarado, y por eso no se puede hablar de esto", le dijo Abbott a "Good Morning America" ​​de ABC. No creemos que esto fue solo un acto de violencia al azar".

Los antiguos suegros de Kelley asistían ocasionalmente a los servicios en la iglesia, sin embargo, la pareja no estaba dentro del edificio cuando ocurrió el tiroteo, dijo el sheriff del condado de Wilson Joe D. Tackitt Jr.

Abbott se refirió a Kelley, que sirvió en la Fuerza Aérea desde 2010 hasta 2014, como "un individuo muy trastornado" que exhibió signos de enfermedad mental mucho antes de ser dado de baja del ejército por "mala conducta" después de ser declarado culpable de agredir a su esposa y su hijo. Fue sentenciado a 12 meses de confinamiento.

Aunque Kelley solicitó un permiso legal para portar un arma en el estado de Texas, se le negó ese permiso, dijo Abbott. Fue después de que obtuvo un rifle de asalto, dijeron las autoridades. No se sabe cómo lo obtuvo.

Sutherland Springs es una comunidad agrícola rural a unos 35 kilómetros al sureste de San Antonio.

Minutos después de que comenzara el servicio dominical en la iglesia a las 11 a. M., Kelley, vestida de negro y con un rifle de asalto estilo AR-15, se metió en el estacionamiento, salió de su vehículo y comenzó a disparar, dijeron las autoridades. Dejó 26 personas muertas, incluida la hija del predicador de la iglesia, y 20 heridos.

La edad de las víctimas varió de 5 a 72.

Kelley, quien fue confrontado por un vecino con una pistola, huyó en su SUV. Las autoridades dijeron el lunes que se pudo haber suicidado.

Cuando amanecio el lunes, multitudes de reporteros habían llegado a la iglesia, que todavía estaba acordonada con una cinta amarilla de la policía. Una carpa grande había sido instalada afuera.

La noche anterior, al menos 100 personas, incluido Abbott, se habían reunido para una vigilia con velas cerca de la iglesia.

"Esto es malo, pero todas las cosas funcionan para bien de aquellos que aman al señor", dijo George Hill, de 60 años, un residente cuya sobrina embarazada y tres de sus hijos murieron en el tiroteo. "Nos uniremos".

A pesar de su dolor, la comunidad es resistente y esta unida por su profunda fe religiosa, dijo Abbott el lunes después de hablar con las familias de las víctimas.

"De lo único que querían hablar era de orar a Dios, conectarse con Dios, buscar a Dios para sanidad y gracia. ... Se podría decir que esta era una comunidad que se estaba uniendo en torno a Dios ".

