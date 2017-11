La policía de Nueva York afirma que está reuniendo evidencias para arrestar a Harvey Weinstein por violación

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) intensificó la presión sobre el magnate del cine Harvey Weinstein el viernes, al afirmar que había recibido una acusación de violación "creíble" por parte de una actriz, había corroborado partes de su historia y estaba reuniendo pruebas para emitir una orden de arresto.

Paz de la Huerta afirmó que le dijo a la policía de Nueva York que en 2010, Weinstein la violó dos veces. La actriz de "Boardwalk Empire" hizo un recuento detallado de los acontecimientos a la revista Vanity Fair, publicada el jueves.

El jefe de detectives del NYPD, Robert Boyce, dijo a reporteros el viernes que los investigadores han encontrado creíble su versión y que, en los nueve días desde que les dio su informe, han corroborado partes de su declaración y que se han emitido varias citaciones.

Las declaraciones públicas del viernes de Boyce - flanqueadas por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el comisionado de policía James P. O'Neill - son un movimiento de alto perfil de la policía contra el atribulado productor de cine, quien durante el último mes se ha enfrentado a una gran cantidad de denuncias de varias docenas de mujeres que lo acusan de acoso sexual, agresión sexual y violación durante cuatro décadas.

Al menos 13 han presentado informes de agresión sexual con la policía en Los Ángeles, Beverly Hills, Nueva York y Londres.

"Presentó una narración creíble y detallada", dijo Boyce. "Encontramos la forma de corroborar la historia... Aquí tenemos un caso real". Si Weinstein estuviera en Nueva York ahora y las presuntas violaciones fueran recientes, dijo Boyce, "iríamos de inmediato por él y lo arrestaríamos sin duda, pero estamos hablando de un caso de hace 7 años y tenemos que avanzar para reunir primero las videncias".

El informe fue creíble, dijo, porque la mujer podía "articular todos y cada uno de los movimientos del crimen, como donde estaba ella, donde se encontraron, donde sucedió esto y lo que hizo".

Los fiscales de Nueva York finalmente decidirán si presentan cargos contra Weinstein. Boyce dijo que sus detectives están trabajando en colaboración con ellos.

La representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, ha dicho en repetidas ocasiones que Weinstein "niega todas las acusaciones de sexo no consensuado".

De la Huerta le dijo a Vanity Fair que Weinstein la violó dentro de su casa en noviembre de 2010. "No fue consensual", dijo. "Sucedió muy rápido... Cuando terminó, dijo que me llamaría. Me quedé tumbada en la cama en estado de shock".

De la Huerta alegó que Weinstein la atacó nuevamente a fines de diciembre de 2010. Apareció en el vestíbulo de su edificio después de llegar a casa después de una sesión de fotos, le dijo a Vanity Fair. De la Huerta dijo que había estado bebiendo y que estaba asustada por Weinstein, de quien dijo que la había estado llamando repetidas veces a pesar de que le había pedido que la dejara en paz.

"Me calló y me dijo: 'Hablemos de esto en tu departamento'", dijo De la Huerta. Estaba tan aterrorizada de él”.

"Dije que no, y cuando estaba encima de mí, le dije: 'no quiero hacer esto. Fue repugnante. Es como un cerdo... Me violó”.

De la Huerta le dijo a Vanity Fair que en ese momento, ella le dijo a su terapeuta, Sue Anne Piliero.

"Recuerdo que me dijo que Harvey Weinstein estaba buscando contacto sexual con usted en más de una ocasión con la promesa de roles adicionales", dijo Piliero en una carta que De la Huerta compartió con Vanity Fair y con la fiscalía del distrito de Nueva York.

"Recuerdo que me informaste de un encuentro sexual con Harvey Weinstein que implicó relaciones sexuales en tu apartamento en 2010 y que te hizo sentir víctima", decía la carta. "Recuerdo que me dijiste que te parecía coercitivo y que no querías tener sexo con él, pero sentías que tenías que hacerlo porque era un hombre de poder y rango y no podías decir que no a sus avances sexuales”.

Los comentarios del NYPD el viernes puede aumentar la presión sobre Weinstein, pero se reduce en ambos sentidos, dijo Laurie Levenson, profesora de Loyola Law School.

"El mensaje aquí es que tienen un caso creíble, pero es de hace varios años y va a tomar un tiempo armarlo. Básicamente están diciendo, 'quítense aquí vamos a tener un caso'", dijo Levenson, ex asistente del procurador de Estados Unidos. "Pero este tipo de declaración pública presionará al NYPD para que presente el caso".

Desde que un artículo del New York Times del 5 de octubre reveló por primera vez las acusaciones de mala conducta sexual contra Weinstein, las condenas y declaraciones lo han envuelto. Weinstein Co., el estudio que él cofundó, lo despidió el mes pasado.

Actrices como Asia Argento, Rose McGowan, Lucia Evans y Lysette Anthony han declarado públicamente que Weinstein las violó o las obligó a realizar un acto sexual.

En Los Ángeles, la policía está investigando la acusación de una actriz y modelo italiana de que Weinstein la obligó a tener relaciones sexuales con él en su hotel en 2013. Es el primer caso relacionado con Weinstein que se informó a la policía en el sur de California.

El jueves, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba investigando las acusaciones hechas por una segunda mujer. Un portavoz del departamento no proporcionó detalles sobre los reclamos, pero dijo que el incidente ocurrió en 2013.

El LAPD describió el supuesto comportamiento como una conducta lasciva. La policía de Beverly Hills ha abierto al menos dos investigaciones sobre Weinstein. No proporcionaron detalles de las investigaciones pero instaron a presentarse a cualquier persona que se considere víctima.

