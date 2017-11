En su adolescencia golpeó salvajemente a una compañera; el ataque quedó en el olvido, hasta que ingresó en la política

Los republicanos del condado de Broward, Florida, sabían muy poco acerca de Rupert Tarsey cuando se postuló para un puesto vacante en el comité ejecutivo del partido local. Pero el joven hombre tenía una cierta credibilidad política decente.

Antes de las elecciones presidenciales de 2016, les dijo, había tocado miles de puertas y conseguido que 50 republicanos en el enclave liberal se registraran para votar a favor de la campaña presidencial de Donald Trump. Además, rezaba en la misma iglesia que el vicepresidente del comité, encabezaba un capítulo local del grupo fraternal católico Caballeros de Colón y provenía de una acaudalada familia de California, con cuatro generaciones en bienes raíces.

Unos meses después de unirse al partido local, el joven de 28 años fue elegido secretario en mayo pasado, luego de derrotar a dos contendientes que habían estado allí por más tiempo.

Pero algo hizo que Bob Sutton, presidente del comité, se sintiera extraño respecto de Tarsey. Después de unos meses, Tarsey fue tras su puesto, señalaron los miembros, y trabajó para convencer al comité de que lo derrocara. Fue entonces cuando Sutton comenzó a recibir llamadas telefónicas con advertencias de que Tarsey no era exactamente lo que parecía. "Houston, tenemos un problema", le dijo una persona que llamó.

No pasó mucho tiempo antes de que el pasado del joven saliera a la luz.

Todo había comenzado hace una década, a unas 2,700 millas de distancia, en la exclusiva Harvard-Westlake High School, una academia privada de preparación universitaria -donde la matrícula este año es de $37,100- que se considera un imán para los niños de la élite de Los Ángeles.

Allí, Rupert Ditsworth, un joven de 17 años, de Beverly Hills, estaba en su último año. Un día de mayo, terminó un examen de Colocación Avanzada y esperaba a un amigo cuando vio a otra compañera, Elizabeth Barcay, y la invitó a ir a almorzar en su Jaguar. Se conocían desde hacía dos años y habían comido juntos antes. Ella aceptó.

Fueron con el auto hasta un Jamba Juice y pidieron batidos. Después del almuerzo, Ditsworth le preguntó si podía acompañarlo a enviar algo por correo, de camino a la escuela. Ella estuvo de acuerdo.

Poco después, precisan los registros judiciales, pasó junto a un buzón y se desvió hacia una tranquila calle residencial, donde estacionó en un callejón sin salida, con la puerta del acompañante contra la pared. Allí, le dijo a Barcay que tenía pensamientos de suicidio. Ella le sugirió volver a la escuela y ver allí a un consejero.

En cambio, indican los registros judiciales, el chico buscó dentro de su mochila, sacó un martillo y comenzó a balancearlo. Ditsworth concretó decenas de aplastantes golpes; rompió la nariz y la pierna de Barcay, le partió el cuero cabelludo y le dejó los ojos morados. La familia de la joven contó al menos 40 heridas visibles.

Durante la pelea, el arma se rompió. Entonces Ditsworth tomó a Barcay por la garganta y trató de estrangularla, testificó ella durante una audiencia preliminar.

La chica relató que le mordió un dedo al joven para detener el ataque. Él la soltó. Sangrienta y herida, logró escapar del automóvil antes de desplomarse frente a una casa cercana. Barcay sobrevivió a la embestida y emergió de la situación con una determinación feroz. Cinco días después del hecho, asistió a la fiesta de graduación en silla de ruedas y fue coronada como reina, informó el periódico estudiantil de la preparatoria en ese momento. La víctima no pudo ser contactada para comentar en este artículo.

Los fiscales presentaron tres cargos de delito grave contra su atacante: uno por intento de asesinato y dos por ataque con un arma mortal. De ser declarado culpable por esos cargos, Ditsworth se enfrentaba al resto de su vida tras las rejas.

Sin embargo, jamás pasó un día en la cárcel.

Lo que siguió, en cambio, fue una serie de movimientos que le concedieron al adolescente unos antecedentes criminales casi limpios, lo cual le permitió reinventarse en Florida.

"Cuando tienes un montón de dinero, puedes salirte con la tuya", afirmó Celeste Ellich, vicepresidenta del partido republicano del condado de Broward, quien había apoyado la candidatura de secretario de Tarsey antes de conocer su pasado. "Pensaron que lo habían enterrado”.

El fiscal adjunto de distrito Ed Nison, quien procesó el caso en California, declaró a The Times que debido a que Ditsworth era relativamente joven, no tenía antecedentes y sufría de problemas psiquiátricos, encarcelarlo "no cumpliría el propósito que se supone debe cumplir”. "El objetivo era evitar que volviera a incurrir en ese tipo de comportamiento", resaltó Nison. "Y simplemente encerrarlo no habría hecho nada para evitarlo en futuras circunstancias".

Pero en ese momento, otros vieron la situación de manera diferente. "Deberías haber ido a prisión", le dijo David Barcay, padre de la víctima, a Ditsworth en una dramática audiencia judicial en 2010. "En cambio, vas a la escuela y haces amigos, disfrutas al aire libre y posas para fotos con tus hermanos de la fraternidad con pistolas de paintball y uniformes militares... Te has mudado a Florida y creado una vida que te permitió olvidar”.

Después del ataque, los padres de Ditsworth inmediatamente lo ingresaron en un hospital de salud mental. El joven, quien previamente había sido diagnosticado con autismo, pasó tres meses en un hospital psiquiátrico en Texas, luego cuatro años en un programa de tratamiento residencial para estudiantes autistas en Florida, según los registros judiciales.

Un grupo de abogados privados lo representó en los procesos penales y negoció un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, que implicó no impugnar un cargo de ataque con arma mortal a cambio de seis años de libertad condicional. Un juez dio por cumplidos los términos después de cinco años.