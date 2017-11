El pistolero de Texas empezó a hundirse cuando atacó a su propia familia

Algunas personas que crecieron con Devin Kelley en esta extensa ciudad al noreste de San Antonio lo habían visto cambiar a lo largo de los años; algunas veces actuaba de manera extraña, de repente parecía hostil y discutidor. Le gustaba hablar del ateísmo y las armas.

El lunes, un día después de que las autoridades dijeran que Kelley abrió fuego en una pequeña iglesia a 35 millas al sur en Sutherland Springs, matando a 26 personas, hubo sentimientos de conmoción y tristeza aquí en su ciudad natal, pero no necesariamente sorpresa.

"No siempre fue un 'psicópata'", escribió en Facebook, Courtney Kleiber, una compañera de clase de Kelley's en New Braunfels High School. "Aunque ... a lo largo de los años, todos lo vimos cambiar en algo que él no era. Para ser completamente honesta, realmente no estoy sorprendida de que esto haya sucedido, y no creo que nadie que lo haya conocido esté muy sorprendido tampoco ".

Los ex compañeros de clase recordaban a Kelley como una persona extraña que parecía haberse vuelto más oscura después de la secundaria. Algunos dijeron que lo habían bloqueado en Facebook después de recibir notas inapropiadas o de mensajes antagónicos.

"Todos lo suyo eran mensajes de ateísmo y de armas", escribió Reid Mosis. "Sin embargo, nada que me haya llevado a pensar que estaba a punto de hacer algo parecido a esto".

"No fue hasta después de la escuela secundaria que cambió y se puso escalofriante", escribió Emily Elizabeth Robb, señalando que ella y sus amigas pensaban que los mensajes que Kelley les enviaba eran muy desagradables.

Sirviendo en la Fuerza Aérea de 2010 a 2014, Kelley mostró signos de enfermedad mental, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott: " Era "un individuo muy trastornado".

Mientras estaba estacionado en la Base de la Fuerza Aérea Holloman en Nuevo México en 2012, Kelley agredió a su hijastro con tanta severidad que le fracturó el cráneo y también atacó a su esposa, Tessa. Fue acusado de dos cargos de asalto, uno agravado.

Admitió que golpeó a su esposa, trato de estrangularla, la pateó y le tiró del pelo, y golpeó a su hijastro en la cabeza y el cuerpo con una fuerza "que podría haberle producido la muerte o lesiones corporales graves", según documentos militares.

"Para su hijastro, fue lo suficientemente grave como para tener huesos rotos, fracturas de cráneo y sangrado en el cerebro", dijo Don Christensen, un coronel retirado que era el fiscal jefe de la Fuerza Aérea. "Su hijo fue sacudido violentamente en más de una ocasión".

En noviembre de 2012, Kelley fue declarada culpable de dos cargos de violencia doméstica y condenado a 12 meses de reclusión en el Brig Naval de Miramar en San Diego. Su primer matrimonio terminó en divorcio.

Se casó con Danielle Lee Shields, de Sutherland Springs, antes de ser obligado a abandonar la Fuerza Aérea por su mala conducta en abril de 2014.

Incluso antes de casarse, había señales de problemas. En febrero de 2014, agentes del sheriff fueron llamados a la casa de los padres de Kelley en Comal County, Texas, para investigar un posible caso de violencia doméstica después de que Danielle se quejara ante un amigo de abuso. Se casaron dos meses después.

Después de que la pareja se mudó a un parque de casas móviles en Colorado Springs, Colorado, Kelley fue acusado de un delito menor de crueldad animal, cuando una mujer se quejó de que había golpeado y arrastrado a su cachorro Husky, según el Denver Post.

"Ella afirmó que Kelley comenzó a golpear al perro con el puño cerrado cerca del área de la cabeza y el cuello", según un informe del Departamento del Sheriff del condado de El Paso en agosto de 2014. "Dijo que fue testigo de entre cuatro y cinco golpes y luego el sospechoso tomó al perro por el cuello y trató de ahorcarlo".

En 2017, Kelley regresó a Texas para vivir con sus padres en la extensa casa de 3.711 pies cuadrados con piscina donde creció.

Su familia vivía una vida cómoda, de clase media alta, con su padre manejando una compañía de software que se especializa en facturación. En el sitio web de la compañía, Michael Kelley escribió que él y su novia de la escuela secundaria se mudaron al campo en 1993 para criar a sus hijos, de los cuales Devin era el segundo de tres.

"Construir la compañía al mismo tiempo que nuestra familia involucraba un torbellino de actividad", escribió. "Muchas horas de sacrificio".

Los vecinos dijeron que en los últimos dos meses habían escuchado ráfagas de disparos desde la casa de Kelley.

"Era como bop, bop, bop, en diferentes momentos del día", dijo Gerald Killough, de 52 años, que vive a la vuelta de la esquina.

Él nunca conoció a Devin Kelley o a sus padres. "La gente se muda aquí por su privacidad", dijo. "Kelley tomó un trabajo de verano como guardia de seguridad nocturna en Schlitterbahn, un parque acuático local, pero fue despedido después de tan solo cinco semanas y media." No encajaba bien ", dijo Winter. Prosapio, director corporativo de comunicaciones de la compañía.

En el momento del tiroteo del domingo, Kelley había trabajado cinco semanas en otro trabajo de seguridad nocturna en Summit Vacation Resort y RV park, un lugar pastoral cerca del río Guadalupe, a unas 10 millas de la casa de los padres.

Trabajando un turno de 4 pm a la medianoche, principalmente solo, atrajo poca atención. Lo único que alguien pareció notar fue que no hablaba mucho. "No hubo señales de advertencia", dijo Claudia Varjabedian, gerente de la oficina, que no se dio cuenta de que Kelley era el tirador de la iglesia hasta aproximadamente una hora después de que no se presentó a trabajar el domingo. "Él era muy callado. No lo conocimos”.

Antes de atacar la iglesia el domingo, Kelley había enviado mensajes de texto amenazantes a su suegra, que a veces asistía a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, dijeron las autoridades. Ella no asistió cuando Kelley ingresó a la iglesia el domingo.