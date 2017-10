El guardia de seguridad que fue herido antes de la masacre en Las Vegas reaparece en programa de televisión

Hoy miércoles se espera que el programa de entrevistas televisivo de Ellen DeGeneres transmita la tan esperada primera entrevista con el guardia de seguridad del Mandalay Bay Resort y Casino, quien fue la primera víctima del tiroteo en la masacre del 1 de octubre en Las Vegas.

DeGeneres tuiteó una foto de Campos sosteniendo un bastón en el set el martes junto al ingeniero de mantenimiento Stephen Schuck, al que también disparó el pistolero en el piso 32 del hotel Mandalay Bay.

La noticia terminó con cinco días de especulaciones sobre el paradero del guardia de seguridad que recibió un disparo al pasar frente a la habitación del pistolero Stephen Paddock y quien se supone, posee información importante sobre quién sabía qué y cuándo cuando comenzó el tiroteo.

Numerosos periodistas habían buscado a Campos para que les ayudara a explicar lo que sucedió en los momentos previos cuando Paddock comenzó a disparar contra la multitud reunida en el festival de música country frente al hotel, y cuánto tiempo le tomó a la policía responder.

Los cambios en las versiones dadas a conocer por la policía y el silencio casi total de los dueños del Mandalay Bay han dejado a Campos como una de las únicas fuentes potenciales de información de primera mano sobre cómo se desarrolló el tiroteo y cómo respondió el hotel.

En una grabación de su aparición en "Ellen" obtenida por el Las Vegas Review-Journal, Campos, quien dijo que "estaba mejorando cada día, lento pero seguro", confirmó que había llamado cuando recibió un disparo, antes de que la balacera diera inicio. También ofreció algunos otros detalles que responderían a preguntas inquietantes sobre la respuesta de la seguridad del hotel y la policía de Las Vegas.

Vestido con un traje gris y con un bastón, Campos dijo que recibió una alerta por una puerta abierta en el piso 32. Subió una escalera desde el piso 31, pero la puerta de la escalera estaba bloqueada, aparentemente por el hombre armado, por lo que tuvo que tomar otra ruta para llegar al piso.

Cuando entró en el piso 32 y llegó a la puerta de la escalera, que estaba dentro de una pequeña habitación con dos puertas que separan la escalera del pasillo, junto a la suite Paddock, Campos encontró una “barra de metal" que bloqueaba la puerta de la escalera.

Dijo que llamó al despacho de seguridad para transferir su llamada a los ingenieros del edificio, que enviaron un ingeniero para examinar la puerta.

"En ese momento, escuché lo que supuse que era un sonido de perforación", dijo Campos. (Los voceros han dicho que Paddock parecía estar perforando una pared dentro de su habitación por razones desconocidas). Mientras Campos caminaba por el pasillo, lejos de la habitación de Paddock, la puerta exterior de la sala de acceso, que estaba desbloqueada, se cerró fuerte detrás de él.

"Creo que eso es lo que llamó la atención del tirador", dijo Campos. "Mientras caminaba hacia abajo, escuché un disparo, y al principio me refugié". El hombre armado estaba disparando a través de la puerta de su habitación. "No sé cómo estaba disparando".

Campos sintió una "sensación de ardor" y al levantar la pierna y ver sangre, se dio cuenta de que había recibido un disparo.

"Fue entonces cuando use mi radio para informar que había disparos”.

El ingeniero Schuck, respondiendo a la llamada de Campos acerca de la puerta bloqueada, llegó a un elevador de servicio desde un piso más alto, y vio a Campos al final del pasillo y escuchó disparos.

"En ese momento no sabía que estaba disparando, pensé que era un martillo neumático ", dijo Schuck.

Campos le dijo “cúbrete, cúbrete”", dijo Schuck. "En milisegundos, si él no me hubiera advertido, habría recibido un balazo... Las balas pasaban detrás de mi cabeza, y pude sentir la presión".

Una huésped salió de su habitación y Campos le dijo que se quedara en su cuarto.

DeGeneres insinuó que Campos no daría más entrevistas después de aparecer en su programa, y que la presencia no fue remunerada.

"Estás hablando de eso ahora y no vas a hablar de eso nuevamente", dijo DeGeneres, y agregó: "Por supuesto que queríamos darle dinero, y ustedes fueron muy, muy específicos. Dijiste que no quieres dinero, no quieres dinero en absoluto, así que no estás obteniendo dinero”.

Hubo especulaciones sobre el paradero de Campos después de que misteriosamente dejó el hotel en Las Vegas el jueves donde se estaba preparando para las entrevistas televisadas en el show de Sean Hannity en Fox, así como en programas de noticias de CNN, CBS, ABC y NBC.

David Hickey, presidente del sindicato de Seguridad, Policía y Profesionales de Bomberos de América que representa a los guardias de seguridad de Mandalay Bay, le dijo al Times que asistía a una reunión con representantes de MGM en una habitación de la suite mientras Campos esperaba con un guardia de seguridad contratado por MGM y otro miembro del sindicato en la sala de estar. Cuando la reunión terminó alrededor de las 2 de la tarde, Hickey dijo que Campos ya no estaba en la sala.

"Cuando me puse en contacto con el otro miembro del sindicato, me dijo que Campos fue llevado a la clínica de salud Quick Care, dijo Hickey. Después de eso, Hickey no supo más del guardia y anunció a los reporteros esa noche que Campos había cancelado las entrevistas.

Campos no contactó a su sindicato en los días posteriores a su partida. La compañía propietaria de Mandalay Bay Resort and Casino emitió un comunicado el martes que daba a conocer que estaba en contacto con Campos a medida que aumentaban las preguntas sobre la respuesta del casino al tiroteo masivo.

"Jesús Campos quiere contar su historia en el momento y lugar que él elija", dijo Debra DeShong, una portavoz de MGM Resorts International, en un comunicado luego de que Los Angeles Times solicitó una entrevista con él. "Ha pedido que todos respeten su pedido de privacidad. No podemos estar más orgullosos de Jesús".