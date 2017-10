Desde actrices desconocidas hasta la realeza de Hollywood: una lista de quienes acusan a Harvey Weinstein, y sus relatos

Delevingne, quien apareció en las películas de Weinstein Co. "Paper Towns" y "Tulip Fever", escribió el miércoles en Instagram que cuando comenzó a actuar, el productor la llamó para preguntarle si se había acostado con alguna mujer. También le dio consejos no solicitados sobre su sexualidad y los efectos que podría tener en su carrera en Hollywood. Un año o dos más tarde, alegó, se reunió con él para una junta que comenzó en el vestíbulo de un hotel y terminó con ella y otra mujer en una habitación de hotel. Allí, él les pidió a ambas que se besaran y luego intentó besar a Delevingne en los labios mientras ella huía del cuarto.

Al irse, el asistente de Weinstein se disculpó, diciendo que "de todas las chicas a las que él les ha hecho esto, contigo me he sentido realmente mal. Tú te mereces algo mejor”.

Según los informes, Weinstein llegó a al menos ocho acuerdos con mujeres que lo acusaron de hostigamiento, incluidas varias exempleadas de Weinstein Co. y su empresa anterior, Miramax. Weinstein negó algunas pero no todas de las acciones, y fue despedido como copresidente de su compañía de producción homónima el 8 de octubre, a pesar de una extraña disculpa y de peticiones públicas de una segunda oportunidad.

"Aún así recibí el papel para la película y siempre pensé que me lo había dado por lo que sucedió", escribió Delevingne. "Desde entonces, me sentí mal por haber hecho ese film. Sentía que no merecía la parte. Tenía dudas sobre hablar... No quería herir a su familia. Me sentía culpable como si hubiera hecho algo mal”.

Lea más »

Dawn Dunning

Actriz

En 2003, Dunning se reunió con el productor en un club nocturno, donde ella atendía las mesas. Weinstein le prometió una prueba de cámara para Miramax y la invitó a su suite de hotel en Manhattan para una reunión. Por entonces, ella tenía 24 años. Cuando llegó a su habitación, afirmó al New York Times, él la estaba esperando con su bata de baño, detrás de una mesa de café llena de contratos para sus siguientes tres películas, que podría firmar si aceptaba tener un trío con el productor, narró Dunning. Ella se rió, pero el productor se enojó y le dijo que "nunca lograría llegar a nada en este negocio”.

Leer más »

Ambra Battilana Gutiérrez

Modelo

La modelo italiana y participante de concursos de belleza afirma que Weinstein la toqueteó durante una reunión en 2015. Ella informó sobre el presunto ataque al Departamento de Policía de Nueva York y, al día siguiente, con un micrófono encubierto, se encontró con Weinstein en el Tribeca Grand Hotel . En clips de audio obtenidos por The New Yorker, Gutiérrez se opone a la conducta de Weinstein del día anterior, y se puede oír al productor, agitado, que le dice: "Soy un tipo famoso... Estoy acostumbrado a eso", y en repetidas ocasiones la urge no para “avergonzarlo".

A pesar de la grabación, el fiscal de distrito de Manhattan se negó a presentar cargos criminales, posiblemente porque Gutiérrez había asistido una vez a una fiesta de Silvio Berlusconi y no se la consideró "creíble".

Lea más »

Los Angeles Times Los Angeles Times

Louisette Geiis

Exactriz/guionista

Geiss alegó que su encuentro con Weinstein tuvo lugar en el Festival de Sundance, en 2008, donde ella intentaba vender un guión. Allí se reunió con Weinstein en un restaurante, cerca de la hora de cierre, para hablar sobre éste. Él la invitó a su oficina, junto a su habitación de hotel, para continuar la junta.

Geiss afirmó que, a los 30 minutos de la reunión, Weinstein se excusó y regresó desnudo, vestido sólo con una bata de baño, y le ordenó a Geiss que continuara hablando mientras entraba en la bañera de hidromasaje, antes de pedirle que lo viera masturbarse.

Leer más »

Judith Godrèche

Actriz

La gran actriz francesa afirmó que tenía 24 años cuando tomó un desayuno con Weinstein en el Festival de Cine de Cannes, en 1996. Desconociendo su reputación, fue a su habitación en el Hotel du Cap-Eden-Roc, donde él le pidió que le diera un masaje argumentando que era una costumbre estadounidense. "Lo próximo que sé es que estaba presionando contra mí y quitándome el suéter", le dijo al New York Times. “Traté de negociar la situación a lo largo de los años, y negocié conmigo misma; fingí que nunca había pasado", expresó.

Leer más »

Los Angeles Times Los Angeles Times

Heather Graham

Actriz

El supuesto encuentro de la estrella de "Boogie Nights" tuvo lugar a principios de los años 2000, cuando Weinstein la llamó a su oficina y le dijo que la quería en una de sus películas, le dijo Graham a Variety.

"Más adelante en la conversación, el productor mencionó que tenía un acuerdo con su esposa: podía dormir con quien quisiera cuando estaba fuera de la ciudad. Salí de la reunión sintiéndome incómoda. No se mencionó explícitamente que para protagonizar una de esas películas debía dormir con él, pero el subtexto estaba allí", manifestó.

Graham también contó que, después, rechazó una reunión de seguimiento en el hotel porque no quería estar sola en una habitación con Weinstein.

Leer más »

Angelina Jolie

Actriz/directora

La ganadora del Oscar relató que el productor avanzó sobre ella en una habitación de hotel durante el lanzamiento de su película "Playing by Heart”, en los años 1990.

"Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como resultado, decidí no volver a trabajar con él nuevamente y advertir a otras personas cuando lo hicieran", declaró Jolie al New York Times. "Este comportamiento hacia las mujeres, en cualquier campo y en cualquier país, es inaceptable".

Leer más »

Los Angeles Times Los Angeles Times

Ashley Judd

Actriz

Judd, cuyo relato personal fue una parte clave de la investigación del New York Times, le dijo al periódico que mientras trabajaba en el thriller "Kiss the Girls”, de 1997, Weinstein la invitó al hotel Peninsula Beverly Hills para lo que ella pensaba se trataría de un desayuno de trabajo. En cambio, le pidió que subiera a su habitación, donde apareció con una bata de baño y le preguntó si podía darle un masaje o si podía verlo bañarse.