Las intervenciones activas de Estados Unidos en el extranjero

Desde su fundación en 1776 la historia moderna de Estados Unidos ha realizado más de 170 intervenciones en el extranjero, sin embargo, algunas de ellas continúan vigentes.

Afganistán (2001-presente): 11 mil soldados

Después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos lleva a cabo operaciones antiterroristas contra Al-Qaeda, el talibán y otras fuerzas extremistas.

Aunque de manera oficial la misión de EEUU terminó el 31 de diciembre de 2014, aún existen 11 mil soldados estadounidenses en el país entrenando y asesorando a fuerzas de seguridad afganas, bajo la operación de apoyo a la OTAN.

Estados Unidos continúa atacando a extremistas aunque la gestión de la seguridad del país está en manos de las autoridades afganas.

Irak (2003-presente): 5,200 soldados

Después de la intervención militar de Estados Unidos entre 2003 y 2011 -con 39 mil soldados durante el periodo- para derrocar el régimen de Saddan Hussein y desmantelar un supuesto arsenal de armas de destrucción masiva.

Sin embargo, el nuevo presidente de la Casa Blanca envió a más militares en una nueva misión en 2014.

A diferencia de la intervención militar de 2003, Estados Unidos sólo tiene como objetivo proteger a oficiales y su Embajada en Irak, así como derrotar a yihadistas del autodenominado Estado Islámico (EI).

Los soldados estadounidenses entrenan y asesoran tacticamente a las fuerzas locales en materia de comunicaciones y recopilación de inteligencia.

Utilizan aviones (en su mayoria no tripulados) para realizar inspecciones sobre escondites de extremistas y bombardeos estratégicos.

Somalia (2017- presente): 500 soldados

El Pentágono estima que hay cerca de 500 militares estadounidenses en Somalia, en su mayoría fuerzas de operaciones especiales encargadas de misiones de entrenamiento y asistencia a las fuerzas del Gobierno local que lucha contra Al-Shabaab.

Además, EEUU colabora estrechamente con las tropas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia.

En marzo de 2017, Trump nombró a nuevas autoridades al Comando de África de EEUU que permitieron al Ejército estadounidense relaizar ataques aéreos ofensivos contra células terroristas.

A finales de 1992, el entonces presidente de EEUU, George H. W. Bush, ordenó a sus tropas abrir un canal humanitario en Somalia destinada para aliviar la hambruna.

Sin embargo, la misión humanitaria se tensó cuando fuerzas de la paz de la ONU se enfrentaron contra tropas leales al caudillo Mohammed Aidid.

A principios de octubre de 1993, las fuerzas especiales de EEUU llevaron a cabo una fallida incrusión para capturar a Aidid, lo que derivó en el derribo de dos helicópteros Black Hawk y la muerte de 18 soldados.

Posteriormente, el presidente Bill Clinton retiró las tropas de Somalia.

Niger (2002- presente): 800 soldados

En 2002, la Administración Bush lanzó la Iniciativa Pan Sahel, un programa antiterrorista en el que Estados Unidos trabajó con los militares de Chad, Mali, Mauritania y Níger para rastrear criminales y terroristas en la región, que se ha expandido hasta la formación del comando militar llamado Africom, en 2007.

Y mientras crecen las operaciones, el número y magnitud de los grupos terroristas que operan sigue aumentando.

En 2013, había sólo 100 tropas en Níger; en 2018 son 800, según el Departamento de Defensa de EEUU. Esto, señala Brian McKeon, ex alto funcionario del Pentágono a The New York Times, se debe a una situación única en el país: se encuentra rodeado de grupos terroristas, con el autodenominado Estado Islámico en el norte, Al Qaeda en el oeste y Boko Haram en el sur y sureste.

Un incidente reciente atrajo atención sobre el despliegue de tropas estadounidenses en Níger: la muerte de 4 soldados durante una emboscada en noviembre de 2017.

Hasta el momento, se ha reportado que los soldados iban en camino a una reunión con líderes locales cuando fueron desviados del camino y asesinados.