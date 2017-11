La Armada de EEUU se disculpa por dibujo de un pene en el cielo

La Armada se vio obligada a disculparse por la acción de uno de sus pilotos, que utilizó el aire blanco condensado generado por la propulsión de los motores de su aeronave para dibujar un descomunal pene en los despejados cielos del estado de Washington.

"Las acciones de este miembro de la tripulación fueron completamente inaceptables y contrarias a la ética y a los valores de la Armada", señaló la Marina en un comunicado, en el que se refirió al dibujo como "una imagen que podría resultar obscena a los observadores".

La acción tuvo lugar el jueves en las proximidades de la base aérea de la Armada que se encuentra en la isla de Whidbey, en la costa noroeste del país, y ha forzó a la institución a expresar sus "disculpas" por este "inaceptable" suceso.

La acción, que fue llevada a cabo por un piloto de la Armada durante unas maniobras rutinarias, causó estupor e indignación entre numerosos habitantes de la zona, que no podían dar crédito al ver la blanca silueta de unos genitales masculinos sobre el lienzo azul del cielo.

Numerosas personas tomaron fotos y las publicaron en las redes sociales junto con mensajes que oscilaban entre la crítica y la jocosidad.

"La escritura fálica divierte a los residentes de la Isla de Whidbey, pero no a la Armada", escribió en su cuenta de Twitter el usuario @WylandStripes.

Algunos ciudadanos, incluso, llegaron a ponerse en contacto con las autoridades aéreas de la zona para denunciar los hechos.

En una entrevista concedida a dicha emisora, un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) admitió este punto, pero aclaró que las autoridades no podían hacer nada al respecto, puesto que no están autorizadas a "vigilar la moralidad" y que la acción no había supuesto violado ninguna norma de seguridad.

La Armada informó de que ya ha identificado al responsable de los hechos y anunció que ha abierto un investigación para aclarar lo sucedido.