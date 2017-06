Iniciaría construcción del muro de Trump en la primavera de 2018

La construcción de un muro sólido de concreto en la frontera con México iniciaría en algún momento de marzo o abril de 2018 si el Congreso de Estados Unidos logra aprobar los fondos necesarios en tiempo y forma, aseguró hoy la jefa interina de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost.

Tal como ya había adelantado el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, Provost aseguró también que Estados Unidos presentará antes los prototipos ganadores de la licitación para construir un muro de concreto y un muro de otros materiales, hacia finales del verano de 2017.

Border Patrol names Carla Provost acting chief, first woman to lead the agency https://t.co/sSQX9BrLSl

"Tengo entendido que estamos trabajando en un período del tiempo hacia finales del verano para que tales prototipos (del muro) estén listos para ser sometidos para algún análisis y revisión", dijo hoy Provost ante el Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos.

"Para el siguiente año, trabajaremos diligentemente, y si recibimos los fondos, seríamos capaces de iniciar (el muro) en marzo o abril de 2018", añadió Provost en su comparecencia de hoy a pregunta expresa del congresista republicano por Texas, John Carter.

Actualmente, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) aún analiza las propuestas de prototipos presentados por distintos oferentes a una licitación abierta en abril de este año para construir un muro de concreto y un muro de otros materiales.

De acuerdo con los planes de la agencia, los prototipos ganadores serán instalados en un predio cercano a la frontera en San Diego, California, donde se harían pruebas para determinar cuál funciona mejor para cada uno de los ambientes fronterizos.

Aunque el Capitolio tiene la última palabra, la Administración del Presidente Donald Trump presentó una solicitud de fondos por alrededor de mil 500 millones de dólares para la construcción del muro en el año fiscal 2018, delineando que podrían comenzar en California y Texas.

Este mismo martes, la jefa Provost insistió ante el Comité de Gastos que tal como ha dicho el Secretario Kelly, el muro de concreto en la frontera con México sólo es adecuado en algunas áreas de los más de 3 mil 200 kilómetros de frontera, pues las barreras naturales como el Río Bravo o las barrancas en el parque de Big Bend lo hacen inútil en tales zonas.

Trump pitched solar-powered border wall 'so it pays for itself'@Faroarch #TrumpWall pic.twitter.com/baemYJwIpH