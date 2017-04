Hoy es el último día para declarar sus impuestos, martes 18 de abril

Cuando se trata de declarar sus impuestos, hoy no es el día para perder el tiempo.

Las declaraciones de impuestos se deben presentar hoy - 18 de abril de 2017 antes de la media noche- al igual que cualquier dinero que usted le pueda deber al Tío Sam del 2016.

Así que si tiene todavía un saldo pendiente del año pasado, tendrá que actuar rápido para evitar ser penalizado.

Lo mejor que puede hacer es archivar su declaración de impuestos 2016, o al menos solicitar una extensión automática de seis meses.

Si por alguna razón no hace ninguno de los dos procedimientos, entonces las personas serán penalizadas por no presentar sus impuestos. Esto será un cargo mensual de un 5% a sus impuestos no pagados o presentados hasta por cinco meses. De manera que la penalidad puede alcanzar el 25% a sus impuestos no pagados.

Además de eso, usted estará sujeto a una multa por incumplimiento de pago, que equivale al 0,5% de sus impuestos sin pagar cada mes, por hasta 50 meses, para alcanzar un máximo de 25% de su saldo pendiente.

¿Mencionamos interés? Además de estas penalidades, también se le cobrarán intereses sobre sus impuestos sin pagar a partir del 19 de abril.

Esto es lo que debe hacer si debe dinero pero aún no ha presentado sus impuestos:

Al menos archiva algo.

Como bien señala el IRS, "la multa por incumplimiento de pago es 10 veces más que la penalidad por incumplimiento de pago. Así que si no puede pagar en su totalidad, debe presentar su declaración de impuestos y pagar todo lo que pueda. "O al menos solicitar una extensión e incluir algún pago con ella.

Aprenda cuáles son sus opciones de pago.

El IRS tiene una serie de planes de pago disponibles si no puede pagar todo lo que debe.

Si usted debe más de $10,000, usted podría considerar la contratación de un abogado de impuestos, agente inscrito o CPA (contador) con experiencia en la creación de planes de pago para que lo represente.

"Cuanto más se debe al IRS, más complicado se convierte la negociación con el gobierno", según Garrett y Deborah Gregory, dos ex abogados del IRS que escribieron la "Guía para cobros de IRS por pasivos menores de $10.000".

La presentación puede ayudarle a evitar una multa por pago tardío.

Si ya ha pagado por lo menos el 90% de los impuestos que debe para 2016, se le puede ahorrar la multa de pago tardío, siempre y cuando al menos solicite una extensión.

Sin embargo, no olvide que usted todavía deberá intereses sobre su saldo hasta que sea pagado en su totalidad.

Si estás leyendo este artículo y piensas que no debes presentar tus impuestos hoy porque probablemente no debo más dinero, archívalos de todos modos.

¿Qué pasa si estás equivocado y resulta que debes dinero?

Si no presentas tu declaración o solicitas una extensión, recibirás las multas mencionadas más intereses.

Segundo, si se te debe un reembolso, ¿por qué esperar? El reembolso promedio que el IRS ha pagado este año es $ 2,850.

Nota publicada en KTLA