Trump hace (OTRO) desplante a Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las redes sociales tras un nuevo desplante a su esposa, la primera dama Melania Trump.

La imagen, difundida en Twitter, muestra a Trump bajando del avión presidencial, seguido de su hijo menor -Barron- y su esposa Melania, muy detrás de ellos.

Bastard did it again pic.twitter.com/wAn4TqkiMs — Brasilmagic (@Brasilmagic) April 18, 2017

Trump, incluso, realizó el saludo protocolario a los cadetes que aguardaban su llegada, pero sin la presencia de su esposa, a quien no tomó en cuenta...

La actitud del mandatario es una más de las que ha tenido con su esposa, en algo que la primera dama ha tenido que tolerar desde que Trump llegó al poder y ella quedó en el centro de la atención pública.

via GIPHY

Otro usuario de Twitter hizo un collague con fotos de otros cinco presidentes de EEUU y el trato a sus esposas, para mostrar la diferencia entre su comportamiento y la reprobable actitud del actual mandatario.