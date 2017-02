Zuckerberg a la BBC: "Sabemos que hay información falsa y contenido engañoso en Facebook"

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, expresó profunda preocupación de que las tendencias mundiales se estén volteando contra la globalización.

En una entrevista telefónica con la BBC, dijo que las noticias falsas, las visiones polarizadas y los filtros especializados en las redes sociales estaban afectando el "entendimiento común".

El empresario señaló que la gente había sido dejada atrás por el crecimiento global, lo que ha provocado demandas de "retirarse" del "mundo conectado".

En un llamado a la acción, dijo que las personas no pueden "sentarse y estar preocupadas", sino actuar para construir "infraestructuras sociales".

"Cuando empecé Facebook, la misión de conectar el mundo no era controvertida", recordó.

"Era como si fuera una suposición por defecto; cada año el mundo se conectaba más y esa parecía ser la dirección en la que iban las cosas.

"Ahora esa visión se está volviendo cada vez más controvertida".

Perdiendo esperanza

"Hay personas alrededor del mundo que sienten que se quedaron detrás de la globalización y de los rápidos cambios que han ocurrido, y el resultado ha sido la aparición de movimientos que buscan renunciar o abandonar algún tipo de conexión global", dijo

La entrevista con el multimillonario llega tras la publicación de una carta de 5.500 palabras que escribió sobre el futuro de Facebook y de la economía mundial.

En ella, Zuckerberg cita al expresidente estadounidense Abraham Lincoln, quien habló de actuar "en concertación" y menciona las "necesidades espirituales", el compromiso cívico, además de señalar que mucha gente ha "perdido la esperanza en el futuro".

"Por un par de décadas, puede ser más, la gente ha vendido mucho la idea de que mientras el mundo se una, todo será mejor", dijo.

"Creo que la realidad es que en el largo plazo eso será cierto, y que hay piezas de infraestructura que podemos construir para asegurarnos de que la comunidad global funcione para todos.

"Pero también creo que la idea de globalización no tomó en cuenta algunos de los retos que crearía para la gente, y considero que parte de lo que vemos ahora es una reacción a eso.

"Si la gente se está preguntando si lo que debe hacer la humanidad es unirse o no, creo que la respuesta es claramente un sí.

"Pero debemos asegurarnos de que la comunidad global funcione para todos. No es algo que vaya a ocurrir automáticamente", agregó.

"Todas estas instituciones, ya sean gobiernos, compañías u organizaciones sin fines de lucro, necesitan aportar para construir una infraestructura que empodere a la gente y cree oportunidades para todos, no solo para algunos.

"Si estás decepcionado o preocupado por el rumbo que han tomado las cosas, espero que no te quedes sentado, sino que sientas la urgencia de construir la infraestructura a largo plazo que necesita levantarse".

Retos globales

Zuckerberg no asistió a la mesa redonda con líderes tecnológicos organizada por el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.

Sobre si creía que el presidente concordaba con que la visión de "unir a la gente" y "conectar al mundo" llevaría a un mayor progreso, respondió con cautela.

"No hablaré de eso directamente", dijo. "Puedes hablar con él, puedes mirar lo que ha dicho para obtener un sentido de lo que piensa sobre ese tema.

"Lo que sí diré es que muchas personas mirarán esto a través de la lente de uno o dos eventos, y realmente creo que esta es una tendencia más amplia.

"He discutido sobre esto desde hace mucho tiempo, desde antes de las recientes elecciones y en Europa, Asia y Estados Unidos", explicó.

"Muchas de las grandes oportunidades de la actualidad vendrán de unir a la gente, ya sea para repartir prosperidad o libertad, o acelerar el desarrollo científico o promover la paz y la comprensión".

Añadió: "Muchos de los retos que enfrentamos hoy en día son enteramente globales, como luchar contra el cambio climático o derrotar al terrorismo, o acabar con pandemias, o cuando una guerra civil en un país provoca una crisis de refugiados en diferentes continentes".

¿Ambiciones políticas?

¿Le gustaría conocer al presidente Trump?

"No me gustaría estar en el centro de esto. No tengo mucho que decir sobre eso. De alguna forma distrae de lo que realmente estamos tratando de hacer aquí", respondió.

Ha habido especulación de que Zuckerberg estaría contemplando una carrera política, e incluso circuló el rumor de que se lanzaría a la presidencia de Estados Unidos en 2020, algo que ha negado categóricamente.

Aunque el tono político del manifiesto que escribió hará poco para frenar la especulación acerca de dónde se ve a largo plazo.

"No estoy haciendo eso ahora, no es el plan", responde a la pregunta de si se ve como político. "Lo que realmente me importa es conectar al mundo".