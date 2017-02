Quién es Milo Yiannopoulos, la controvertida estrella mediática de la extrema derecha en EE.UU

Milo Yiannopoulos es uno de esos personajes que ha prosperado a fuerza de controversia.

Periodista griego-británico, Yiannopoulos se atribuye el título de "el más famoso supervillano de internet", pero otros comentaristas, medios e instituciones no son tan elogiosos y hablan de él como alguien "molesto" o, como hizo la Universidad de Manchester, "apologista de la violación".

Esta semana, se difundió un video de un año de antigüedad, en el que el editor de Breitbart News, plataforma mediática de la extrema derecha estadounidense, parece aprobar la pedofilia.

En la grabación, dice que las relaciones entre "chicos más jóvenes" y hombres mayores podría ser una "relación de maduración... en la que esos hombres mayores ayudan a los niños a descubrir quiénes son".

A continuación, en el mismo video, aclara que no defiende la pedofilia. "La pedofilia no es atracción sexual por alguien de 13 años que es maduro sexualmente, es atracción por niños que no han alcanzado la pubertad", dijo.

En su página de Facebook, Yiannopoulos negó firmemente las acusaciones de que apoya este delito. "Es un crimen vil y repugnante, quizás el peor", dijo y culpó a la manera en la que los clips fueron editados y a su propio "fraseo descuidado" de que se entienda que está a favor de esta práctica.

"Quisiera reafirmar mi total repugnancia hacia los adultos que abusan sexualmente de menores. Me horroriza la pedofilia", añadió. "Soy culpable de usar un lenguaje impreciso, de lo que me arrepiento".

El escritor de 32 años estaba invitado para hablar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland, en el noreste de Estados Unidos esta semana. El presidente Donald Trump es uno de los participantes del evento.

Pero Matt Schlapp, el presidente de la Unión Conservadora Americana (ACU, por sus siglas en inglés), organizadora de la CPAC, emitió un comunicado por Twitter en el que anuncia que la ACU decidió cancelar la invitación de Yiannopoulos, "debido a la revelación de un video ofensivo en el que aprueba la pedofilia".

"Sabemos que el señor Yiannopoulos ha respondido en Facebook, pero es insuficiente. Debe responder a las preguntas difíciles y lo instamos a asumir esos comentarios perturbadores", agrega el mensaje.

Expulsado de Twitter

No es la primera vez que Yiannopoulos genera polémica por sus opiniones.

A inicios de febrero, la Universidad de Berkeley, en California, canceló una conferencia del periodista ultraconservador, que también es abierto defensor de Donald Trump, ante las fuertes protestas de los estudiantes.

La reacción de estos alumnos se debía a que las declaraciones de Yiannopoulos han sido consideradas como racistas y misóginas.

En julio de 2016, Yiannopoulos -o @Nero, como se lo conocía en Twitter- fue noticia por haber sido expulsado permanentemente de la red de los 140 caracteres.

Antes sus publicaciones, consideradas como violaciones de los términos del servicio, le habían ganado suspensiones temporales. Pero su supuesto acoso a una de las estrellas de la nueva versión de "Cazafantasmas", Leslie Jones, se tradujo en la cancelación definitiva de su cuenta.

En un mensaje reproducido por la vía de captura de pantalla en el blog Breitbart, del que es editor de Tecnología, Twitter le informó a Yiannopoulos de la medida, que respondía a la repetida violación de las reglas de la red, "específicamente las que prohíben la participación o la incitación de abuso de individuos".

Acusación y defensa

Jones había sido objeto de tuits abusivos, incluidos dos mensajes insultantes por parte de Yiannopoulos.

Las agencias AP y Reuters reportaron que había estado detrás de acciones más amplias contra la actriz quien, en consecuencia, decidió abandonar Twitter.

Sin aludir directamente al caso de Jones, un portavoz de Twitter dijo en una declaración que "las personas deben poder expresar opiniones diversas y creencias en Twitter, pero nadie merece ser sometido al abuso".

El periodista se defendió, con el argumento de que Twitter lo estaba haciendo "responsable por las acciones de fanáticos y trolls utilizando la lógica especial de pretzel de la izquierda".

"¿Dónde está la policía de Twitter cuando los fans de Justin Bieber se cortan en su nombre?", indicó.

Algunos de sus más de 300.000 seguidores activaron un hashtag, #FreeMilo, en defensa de lo que creyeron una medida que atentaba contra la libertad de expresión.

Provocador

Yiannopoulus comenzó a ganar notoriedad por su cobertura del escándalo Gamergate para el blog Breitbart.

Gamergate comenzó en 2014, cuando una conocida desarrolladora de videojuegos fue acusada de ofrecer favores sexuales a cambio de críticas positivas en la prensa.