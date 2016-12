Por qué opositores a las armas ahora han comenzado a comprar armamento en EE.UU.

"Las cosas ya están escalando y seguirán haciéndolo, y yo no comprometiéndome o estando preparada para defender a mis amigos por la fuerza... no va a impedir que la gente sea atacada o acosada", dice.

"Creo que sus temores no tienen fundamento, pero no puedo hacer que no tengan miedo. No tengo problema con todo lo que necesiten hacer para sentirse más seguros, siempre y cuando lo hagan de manera responsable".

Sobrevivencia

No es solo la posesión de armas lo que los liberales están reevaluando a raíz de la victoria electoral de Donald Trump.

Parece que ha habido un aumento en el interés por las actividades de sobrevivencia.

En Estados Unidos, el almacenamiento de armas y alimentos, en preparación para el colapso social y económico, ha tendido a ser una práctica casi exclusiva de los libertarios de derecha y los enemigos del "gran gobierno".

Pero el grupo liberal Prepper Facebook, hasta ahora un pequeño grupo, reporta un gran aumento en las consultas.

"Mucha gente está preocupada no solo de que pueda fallar (la presidencia de Trump), sino que fallará espectacularmente hasta el punto de que vamos a terminar en una o más situaciones críticas para las que simplemente no estamos preparados", dice Jeff, de 36 años, uno de los miembros del grupo.

El grupo está dirigido por BlytheBonnie, de 70 años, demócrata de toda la vida que se volvió en contra de su partido en la reciente elección, pues no le gustó "la forma en que tratan a Bernie Sanders".

Tiene un refugio equipado con suministros de emergencia de alimentos y agua, el cual también cuenta con su propio generador.

Al igual que Jeff, se preocupa tanto por los desastres naturales como por una presidencia que considera la mayor amenaza para la estabilidad económica de EE.UU. que se haya visto en décadas.

"No nos estamos preparando para una batalla contra el gobierno federal, sino que nos estamos preparando para el caos local. Como ha ocurrido con algunos tiroteos de la policía".

No apocalipsis zombi, pero...

Los liberales parecen dispuestos a subrayar la diferencia entre ellos y sus homólogos de la derecha, catalogados como paranoides, teóricos de la conspiración y obsesionados con las armas.

"No estamos buscando escenarios del fin del mundo tipo Mad Max, no estamos ante un apocalipsis zombi", dice el autor de blog de supervivencia izquierdista.

Es "bastante fácil predecir" un colapso económico bajo el gobierno de Trump, dice, pero "no importa qué pase, el país es todavía va a estar aquí en cuatro años, no va a haber otra elección".

Sin embargo, algunos izquierdistas tienen una visión más pesimista.

"Se siente como que estamos viviendo en el fin del mundo y todos esperan el apocalipsis llegando más pronto que tarde", dice Clara, la estudiante de enfermería.

"Así que aprender a disparar un arma de fuego no parece ser una mala idea. Sin duda es más útil que aprender a hacer las diapositivas de PowerPoint, o lo que sea".