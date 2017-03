Estados Unidos: ¿qué dice de Trump y sus finanzas la declaración de impuestos de 2005 filtrada a la prensa?

En octubre el periódico The New York Times publicó documentos aparentemente vinculados a la declaración de impuestos de Trump para el año 1995, donde detalló pérdidas de más de US$900 millones .

De acuerdo con el formulario develado por Maddow, en 2005 el matrimonio de Donald y Melania Trump declaró ante el IRS que sus ingresos fueron de unos US$150 millones, pagando US $38 m illones en impuestos y registrando unas pérdidas por más de US $ 103 millones .

Dos días después de la toma de posesión, la consejera del gobierno Kellyanne Conway dijo que Trump no iba a publicar sus impuestos porque a los estadounidenses "no les importa".

No obstante, el Servicio de Recaudación de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) no impide dar a conocer dicha declaración tributaria. Lo que sí está prohibido es publicar esta información de un tercero sin su autorización.

"En otras palabras", escribió el periodista en DC Report, "ese año Donald Trump ganó como un miembro del 0,001% (más rico), pero pagó impuestos como el 99%".

¿Por qué la declaración de impuestos de Trump todavía importa?

Los críticos de Trump exigen conocer sus pagos de impuestos sobre la renta, no sólo para saber si ha cumplido con sus obligaciones fiscales, sino también por una cuestión de transparencia.

Por su trayectoria como empresario, las relaciones comerciales pasadas y presentes de la marca Trump pueden generar conflictos de interés con su gobierno, particularmente por posibles vínculos con Rusia.

Pero esto no es todo.

El gobierno tiene una propuesta de reforma tributaria que eliminaría una ley de hace 50 años , lo que le hubiera permitido pagar US$31 millones menos en ese 2005.

"La declaración de impuestos de Trump demuestra que (el presidente) está impulsando cambios tributarios que benefician a los herederos multimillonarios como él, no a la clase media", dijo al diario The New York Times Lily Batchelder, profesora de derecho tributario de la Universidad de Nueva York y ex consejera fiscal principal del Comité de Finanzas del Senado.

Según Batchelder, de no existir esa ley, su tasa de impuesto sobre la renta habría sido inferior a la que pagan familias que ganan entre US$75.000 y US$100.000".

¿Por qué se especula que el propio Trump filtró las dos páginas?

En cuanto se conoció el documento, varios medios comenzaron a especular que el propio presidente de EE.UU. era la fuente anónima de Johnston.

El periodista escribió en DC Report que "Trump mismo puede haber enviado (las páginas) por correo".

"Él tiene un historial de filtrar historias sobre sí mismo a través de publicistas imaginarios y datos anónimos".

Según dijo luego a la cadena de noticias CNN, realiza estas filtraciones "cuando cree que es bueno para sus intereses".

"La noticia de la declaración de impuestos y el hecho de que pagó millones proporcionó un desvío de las preguntas sobre los vínculos (del gobierno) con Rusia, la frágil reforma de salud que ha impulsado (...) y el escrutinio por sus asombrosas afirmaciones de que el expresidente (Barack) Obama lo espió durante la campaña", aseguranron desde CNN.

Además, si bien la Casa Blanca reaccionó con enfado a la filtración, también confirmó los principales números del reporte.