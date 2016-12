En qué consisten las duras sanciones aprobadas por Estados Unidos contra Rusia por los ciberataques

Son las medidas más fuertes que haya tomado Estados Unidos para responder a un ciberataque que se considera respaldado por un gobierno extranjero.

El presidente estadounidense, Barack Obama, aprobó este jueves una serie de sanciones contra Rusia, país al que acusa de intentar influir en las elecciones presidenciales de noviembre pasado mediante ataques informáticos.

Las medidas incluyen desde la expulsión de diplomáticos hasta posibles acciones encubiertas y fueron acordadas en respuesta al robo por parte de hackers presuntamente vinculados al Kremlin de información de los servidores del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, así como de emails del director de la campaña presidencial de Hillary Clinton, John Podesta.

Estos materiales fueron divulgados durante la campaña electoral a través de la plataforma Wikileaks con la intención de dañar a Clinton y al Partido Demócrata para favorecer la candidatura presidencial de Donald Trump, según concluyeron varias agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA y el FBI.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, solicitó este viernes al presidente Vladimir Putin que expulse 35 diplomáticos de Estados Unidos.

"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso proponemos al presidente de Rusia que declare personas non grata a 31 funcionarios de la embajada de EEUU en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", agrega la declaración de Lavrov.

El Kremlin niega haber participado en ciberataques para interferir en las elecciones estadounidenses.

Expulsiones

La Casa Blanca dijo que 35 diplomáticos rusos fueron declarados "persona non grata" y serán expulsados. Se trata de empleados de la embajada de ese país en Washington y del consulado en San Francisco.

Ellos y sus familias tendrán 72 horas para que abandonen el país.

Funcionarios del gobierno estadounidense dijeron a The New York Timesque estas 35 personas son supuestos espías rusos que no se cree que estén directamente relacionados con el hackeo y cuya expulsión responde en parte al "hostigamiento" al que han estado sometidos los diplomáticos estadounidenses en Rusia durante los últimos tiempos.

Sanciones

Obama también ordenó imponer sanciones contra las dos principales agencias de inteligencia de Rusia: el Servicio de Seguridad Nacional (FSB) y el Servicio de Inteligencia Militar (GRU).

Estas medidas se extienden a cuatro altos funcionarios de inteligencia. Se trata del actual jefe del GRU, Igor Valentinovich Korobov, y tres de sus subalternos inmediatos: Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov y Vladimir Stepanovich Alekseyev.

Las sanciones también alcanzan a tres empresas que el gobierno estadounidense considera que dieron apoyo al hackeo y que sirvieron de tapadera para las actividades de la inteligencia rusa: el Centro de Tecnologías Especiales, la empresa Zor Security y la Asociación Profesional de Diseñadores de Sistemas de Procesamiento de Datos.

A esta última institución se le atribuye haber provisto de entrenamiento especial a los hackers.

Estas personas e instituciones podrían ver congelados sus bienes en Estados Unidos y verse imposibilitados de viajar a ese país.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro acusó a dos hackers rusos, Evgeny Bogachev y Aleksey Belan, de participar en actividades criminales cibernéticas en contra de empresas estadounidenses no relacionadas con el hackeo de las elecciones.

Ambos ya se encontraban en la lista de los 10 cibercriminales más buscados por el FBI.

Cierre de instalaciones

Las medidas contra Moscú adoptadas por Estados Unidos incluyen también el cierre de dos centros pertenecientes al gobierno ruso, ubicados en Maryland y en Nueva York.

El primero es una propiedad de unas 18 hectáreas de extensión comprada en 1972 por la extinta Unión Soviética como una suerte de resort para sus funcionarios en Estados Unidos.

El centro de Nueva York no ha sido identificado oficialmente, pero la prensa estadounidense señala que probablemente se trata de un complejo que tiene Rusia en el Bronx, que fue establecido en 1974 como una residencia para diplomáticos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, ambos centros eran usados para la realización de actividades de inteligencia.

Medidas encubiertas

El presidente Barack Obama advirtió que las anteriores no son las únicas medidas que tomará contra Rusia.

"Seguiremos ordenando una serie de acciones en el momento y lugar que elijamos, pero no todas serán difundidas", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Afirmó que ciberataques como el sufrido por el Partido Demócrata sólo podían haber sido dirigidos por las más altas instancias del gobierno ruso.

El mandatario añadió que todos los estadounidenses deberían alarmarse por las acciones de Moscú y que los países aliados de EE.UU. deberían "trabajar juntos contra los esfuerzos de Rusia por debilitar las normas de conducta internacional y por interferir con los gobiernos democráticos".