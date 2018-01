EEUU: Despiden a maestra tras amenazar a alumno (Video)

Un distrito escolar en el estado de Maine despidió a una maestra substituta a quien se ve en un video discutiendo con un estudiante sobre inmigración y diciéndole que será expulsado del país.

Funcionarios del Departamento Escolar de Sanford dijeron al diario Portland Press Herald que la discusión ocurrió en un aula de grado 11 en el Sanford Regional Technical Center la semana pasada. El distrito despidió a la maestra tras investigar el incidente.

En el video colocado en Twitter, el estudiante y la maestra discuten un propuesto muro en la frontera de Estados Unidos con México.

Sanford teacher view on immigrants. Give it a listen pic.twitter.com/aykoeQiEO0 — brody (@BrodyAhmar) January 12, 2018

La maestra le dice al estudiante: "Te van a botar de mi país". Más adelante dice que el país ha sido de ella durante más tiempo y cita al presidente Donald Trump.

El estudiante le contesta que EEUU también es su país y que él no irá a ningún lado, ya que el muro a él "no le asusta" y que Trump no le hará "nada".

Las autoridades no identificaron a la maestra ni al estudiante.

La discusión se produjo luego de los criticados comentarios de Trump contra África, El Salvador y Haití la semana pasada.