De Argentina a Wall Street: una lista de los potenciales conflictos de interés de Donald Trump

Se trata del Old Post Office Building , originalmente gestionado por la Administración de Servicios Generales del gobierno de EE.UU., (GSA, por sus siglas en inglés).

El presidente electo continuará teniendo "mucho que ver" con el programa de televisión "The Celebrity Apprentice", que se transmite por NBC.

Si Deutsche Bank no ha llegado a un acuerdo antes de la toma de posesión de Trump, su gobierno quedará a cargo de las negociaciones.

Pero Trump también tenía acciones de Phillips 66 , compañía que es dueña del 25% del proyecto. Y no está claro si el presidente electo también vendió sus acciones en esta empresa.

Esas investigaciones corren por cuenta de la Securities and Exchange Commission (SEC), y Trump se encargará de nombrar al nuevo director de la SEC cuando llegue al gobierno.

Como el suyo es un negocio privado y el futuro presidente no ha hecho pública sus declaraciones de impuestos, el alcance exacto de sus negocios -y la consiguiente posibilidad de conflictos- no se conoce completamente.

Pero, como esa alternativa no parece estar siendo considerada por el magnate, BBC Mundo te presenta una lista de potenciales conflictos de interés de Trump en EE.UU. y el ext erior .

Y el propio director de la Oficina de Ética del Gobierno de EE.UU., Walter Shaub, ha dicho que su plan simplemente "no cumple con los estándares" fijados por los presidentes estadounidenses durante los últimos 40 años.

"Podría ser presidente de Estados Unidos y manejar la Organización Trump al mismo tiempo. Pero no quiero hacer eso", aseguró el magnate.

Y en EE.UU. los presidentes no están sujetos a las mismas reglas para evitar los conflictos de interés que rigen a otros funcionarios.

Pero el abogado de Trump, Alan Garten, le dijo a la agencia AP que esa, y otras cancelaciones, eran "limpieza rutinaria" y no parte de una estrategia para reducir potenciales conflictos de interés en el extranjero.

Esos pagos saldrán del presupuesto normal del Servicio Secreto y muy probablemente su monto no se hará público.

Como presidente, Trump muy probablemente se desplazará a bordo del Air Force One u otros aviones propiedad del gobierno.

Mientras que otro banco mayoritariamente de propiedad estatal -el Banco Industrial y Comercial de China- alquila espacio en la Torre Trump, lo que significa que le paga alquiler al futuro mandatario.

La Organización Trump también ha tratado de abrir hoteles en el país asiático en varias ocasiones.

De hecho, el presidente ejecutivo de Trump Hotels, Eric Danziger, le dijo en octubre a medios de Hong Kong que querían abrir de 20 a 30 hoteles en el país en 2017.

Mientras que el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, está negociando un acuerdo con la aseguradora china Anbang para desarrollar el 666 Fifth Avenue de Nueva York.

El abogado de Kushner le dijo a The New York Times que el ahora asesor presidencial "se recusaría de todos los asuntos que pudieran tener un efecto directo y predecible sobre el resto de sus intereses financieros", pero no ofreció detalles.

India

Trump tiene acuerdos para licenciar su nombre a edificios en Bombay y Pune.

Uno de esos tratos es con el Grupo Lodha, cuyo fundador, Mangal Lodha, también es vicepresidente del actual partido de gobierno, el BJP.

Poco después de la victoria de Trump, algunos de sus socios de negocios en India volaron a EE.UU. a felicitar al magnate, quien hizo tiempo para discutir con ellos "el tema de las relaciones entre India y EE.UU.".

Indonesia

Dos proyectos turísticos vinculados al magnate todavía no han empezado a construirse pero la Organización Trump sigue siendo parte de los mismos.

Uno de los socios de Trump en el país asiático es Hary Tanoesoedibjo, quien se postuló al cargo de vicepresidente y es un hombre con muchas conexiones políticas en Indonesia.

Y, según The New York Times, Hary está formando un nuevo partido político de cara a las elecciones de 2019.

Además, uno de los asesores de Trump, Carl Icahn, es un accionista importante de Freeport, empresa que está tratando de ampliar un contrato de minería con el gobierno de Indonesia.

Japón

Ivanka Trump estuvo presente en la reunió que su padre celebró con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, poco después de resultar electo.

Y la mayor de las hijas de Trump está afinando los detalles de un negocio con la compañía de ropa japonesa Sanei International, cuyo accionista principal es el gobierno japonés, a través del Banco de Desarrollo de Japón.

Aunque, según Ivanka Trump, el acuerdo había empezado a gestarse desde mucho antes y los términos habían sido acordados antes de la elección de su padre.

Filipinas

El nuevo enviado comercial de las Filipinas a Estados Unidos es el mismo hombre que construyó la Torre Trump de Manila.

Como en muchos de sus proyectos inmobiliarios, Trump no es dueño del edificio en sí, pero permite el uso de su nombre a cambio de pagos regulares.

Y, en el pasado, varios miembros de la familia Trump han promovido el proyecto, apareciendo incluso en un video promocional.

Según reportes, después de la elección de Trump el enviado comercial/socio de negocios voló a reunirse con él en privado.

Arabia Saudita

"Nos gustaría proteger a Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita va a tener que ayudarnos económicamente", dijo Trump durante su campaña.

Y, durante ese período, el magnate creó ocho compañías vinculadas a posibles negocios inmobiliarios en el país árabe.

En diciembre pasado, un abogado de la Organización Trump le dijo a la agencia AP que las ocho compañías habían sido disueltas o cerradas y que "ya no había trato" en Arabia Saudita.

Pero la compañía podría muy fácilmente restablecer presencia en el país árabe.