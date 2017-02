Cómo fue la primera gran ley para prohibir la inmigración a EE.UU. 130 años antes de la llegada deTrump

La ley suspendió la inmigración de trabajadores chinos (calificados y no calificados y los empleados en la minería ) por un periodo de 10 años.

"Los inmigrantes chinos fueron particularmente fundamentales en la construcción de ferrocarriles en el oeste de Estados Unidos y a medida de que los trabajadores chinos prosperaban en Estados Unidos, algunos de ellos se convirtieron en empresarios gracias a su propio esfuerzo", indica la unidad de Historia del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el artículo " Chinese Immigration and the Chinese Exclusion Acts " ("Inmigración china y las Leyes de Exclusión de Chinos").

En 1848, se desató el fenómeno conocido como " California gold rush ", " La fiebre del or o en California ".

Las noticias sobre el descubrimiento de minas de oro en Estados Unidos no tardaron en llegar a otros continentes y en atraer a inmigrantes.

"Cuando los chinos fueron discriminados en el siglo XIX, el argumento era que les estaban quitando los trabajos a los estadounidenses y que los chinos eran menos civilizados que los estadounidense s blancos ", señala, en conversación con BBC Mundo, el profesor Xu Guoqi, autor de " Chinese and Americans. A shared history " ("Los chinos y los estadounidenses. Una historia compartida").

Y es que, según la investigación " Inmigration to the United States, 1789-1930 " ("Inmigración a Estados Unidos, 1789-1930") de la Biblioteca de la Universidad de Harvard, algunos estadounidenses veían a los chinos como "racialmente inferiores".

Un viajero que provenía de la costa este de Estados Unidos contó lo que vio en California: "Abusar de un chino, robarle, patearle y esposarle; incluso matarlo, son cosas que se han hecho no sólo con impunidad por hombres malvados y retorcidos, sino hasta con vanagloria ".

"En 1868, inmediatamente después de la Guerra Civil estadounidense, China y Estados Unidos firmaron el Tratado de Burlingame, el cual permitía la libre inmigración entre ciudadanos de ambos países. Pero 14 años después, Estados Unidos olvidó lo que había acordado con los chinos", dice Xu, quien es profesor de Historia de la Universidad de Hong Kong.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso, esa ley "hizo que los inmigrantes chinos fueran unos extranjeros permanentes", pues también se les negó el derecho a solicitar la ciudadanía estadounidense.

La medida tuvo un impacto social dramático ya que impidió la reunificación de muchas familias, no sólo por los chinos que no pudieron entrar.

"Los chinos que ya estaban en Estados Unidos no se atrevían a salir del país porque temían que al regresar, las autoridades migratorias no les fueran a permitir el ingreso", indica Xu.

Y, en términos prácticos, "la Ley de Exclusión así como las restricciones que le siguieron congelaron a la comunidad china en 1882 y le impidieron progresar y asimilarse en la sociedad estadounidense como sí lo pudieron hacer los grupos de inmigrantes europeos", indica la investigación de la Biblioteca del Congreso.

En 1892, la ley se extendió otros 10 años y en 1902 se hizo permanente.

Es por eso que, como le explica a BBC Mundo el profesor de Historia Estadounidense de la Universidad de Stanford, Gordon Chang ,"lo que se conoce como la Ley de Exclusión de Chinos es, de hecho, una serie de leyes que buscaban mantener a los chinos fuera de Estados Unidos o hacerles la vida tan difícil que no tenían otra opción que irse".

"Ilegal hasta demostrar lo contrario"

La Ley de Exclusión creó tensión entre los gobiernos de China y Estados Unidos.

Se trató de la primera vez que una política migratoria se interponía en la relación de Estados Unidos con otro país.

El capítulo "Inmigración" de la Encyclopedia of American Foreign Policy (Enciclopedia de la política exterior estadounidense), escrito por el historiador Roger Daniels, señala que con la extensión de la ley (en 1892) se les exigió a los chinos en Estados Unidos tramitar, ante las autoridades y en el plazo de un año, un certificado de residencia.

"El estatuto también invirtió la habitual presunción de inocencia y planteaba que se consideraba que 'cualquier persona china o persona de ascendencia china' estaba en el país ilegalmente al menos de que él o ella pudiera demostrar lo contrario", señala Daniels.

Y demostrarlo no era algo fácil, como lo explica la profesora Deborah Samuel en su investigación "Chinese Immigration, Exclusion and the Chinese-American Experience" ("Inmigración china, exclusión y la experiencia chinoestadounidense"), publicado por la Universidad de Yale.

"No tener el certificado después de un año dejaba a cualquier inmigrante chino sujeto a una deportación inmediata al menos de que pudiera presentar 'un testigo blanco' que testificara que su residencia era legal antes del 17 de noviembre de 1880".

Esa medida desató una campaña de desobediencia civil convocada por organizaciones que agrupaban a la comunidad chinoestadounidense.

"Se instó a los chinos estadounidenses a que no se registraran (para obtener el certificado) y se contrató a un destacado trío de abogados constitucionalistas para desafiar ese estatuto. Su demanda, Fong Yue Ting v. United States (1893), fue enviada a la Corte Suprema, la cual falló rápidamente: cinco-tres contra Fong y los otros dos litigantes", indica Daniels.

A la espera

La puesta en vigencia de la Ley de Exclusión hizo que se introdujeran nuevos procedimientos para desalentar a los inmigrantes chinos en su intento por entrar a Estados Unidos.

Se trataba, entre otros procedimientos, de una revisión exhaustiva de documentos, exámenes médicos e interrogatorios exhaustivos.

"La espera por los interrogatorios podía tomar semanas, meses y, cuando las decisiones terminaban en los tribunales, incluso años", indica Samuel.

La profesora extrae un párrafo del libro de Ericka Lee: "At America's Gates: Chinese Immigration During the Exclusion Era, 1882-1943" ("A las puertas de Estados Unidos: la inmigración china durante la era de la exclusión, 1882-1943") para ejemplificar el tipo de procedimientos que se practicaban:

"Se creía que los inmigrantes chinos estaban contaminados con enfermedades parasitarias y otros males considerados peligrosos y contagiosos. Un abuelo fue sometido a un examen físico particularmente humillante como parte de los intentos de las autoridades gubernamentales para comprobar o refutar que tenía la edad que decía tener. Lo desnudaron y los médicos meticulosamente le examinaron los dientes, la piel, el cabello, los órganos sexuales y los huesos y anotaron sus hallazgos en su expediente migratorio".

En 1909, señala Samuel, debido a las malas condiciones en las que vivían los inmigrantes chinos que eran retenidos a su llegada, se abrió un establecimiento para albergarlos en la Isla de los Ángeles en la Bahía de San Francisco.

La investigación de Samuel indica que en ocasiones a los inmigrantes se les pedía esperar sin ropaen un cuarto "y las mujeres, que no estaban acostumbradas a desvestirse ni siquiera en frente de sus propios doctores en China, encontraron esto particularmente humillante".

Fuentes históricas consultadas por Samuel coinciden en que con los años este centro se convirtió en un lugar "no apto para seres humanos" por razones de insalubridad.

Sin embargo, aún así siguió funcionando.

El legado