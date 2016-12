Cómo fue el 'hackeo' de piratas informáticos de Rusia durante las elecciones de Estados Unidos

"Este es un correo legítimo" , fue el diagnóstico de Charles Delavan , del equipo técnico de Clinton, el 19 de marzo pasado, según una investigación de The New York Times.

Ambos son nombres utilizados por un grupo de ciberespionaje vinculado al gobierno ruso que los investigadores del FBI han llamado The Dukes (los duques), explica desde Moscú el periodista Andrey Soshnikov, experto en temas de seguridad de BBC Rusia.

Toni Gidwani, exanalista del Pentágono y consultora de la firma de ciberseguridad Threat Connect, dijo que este año el mundo ha detectado "un descarado número" de ataques desde Moscú.

"A los rusos no parece importarles que estas actividades les sean atribuidas. Están dispuestos a descargar una tremenda cantidad de información personal y privada como parte de estos ataques", dijo Gidwani a la BBC.

Sin embargo, desde Moscú se sigue cuestionando que hasta ahora el gobierno estadounidense no haya presentado las pruebas que tuvo desde hace meses que se dio a conocer la intrusión al Partido Demócrata.

"Este cuento de 'hackeos' se parece a una pelea banal entre funcionarios de seguridad estadounidenses sobre sus esferas de influencia", dijo Maria Zakharova, la portavoz de la cancillería rusa.

Expuestos

Neera Tanden fue una de las asesoras de Hillary Clinton cuyos correos electrónicos fueron publicados en internet.

Dice a la BBC que "era como una humillación diaria" el ver todos los días nuevos correos electrónicos publicados y comentados en la televisión de EE.UU.

¿Fue la diferencia entre el triunfo y la derrota de Clinton? "Absolutamente", responde.

No solo los correos de Tanden, sino múltiples correos de Podesta y otros demócratas de alto rango mostraron una serie de golpes bajos del partidoen las primarias en contra del otro contendiente, Bernie Sanders.

A eso se sumaron miles de correos publicados por WikiLeaks, antes y después de la Convención Nacional Demócrata que nominó a Clinton, y cuyo origen se ha negado a revelar su fundador, Julian Assange.

"Editores que publican información periodística durante una elección es parte de una elección libre", dijo Assange a The New York Times en una declaración en la que niega que haya sido la intención de WikiLeaks dañar a Clinton o ayudar a Trump.

"No" era legítimo

Donald Trump ganó la elección presidencial del 8 de noviembre con 305 contra 233 votos del Colegio Electoral, una mayoría más amplia de la que los números optimistas del republicano hubieran previsto.

El presidente electo ha dicho que es "ridículo" presumir que él estaba enterado de cualquier intento de hackeo ruso o que se hubiera coordinado con el gobierno ruso para ganar la presidencia.

Pero para el gobierno de Obama y los demócratas, no es una historia terminada.

En sintonía con la conclusión de una investigación de la CIA, respaldada este viernes por el FBI, el presidente de EE.UU. también ha responsabilizado al gobierno de Rusia de los ciberataques.

"No pasa mucho en Rusia sin Vladimir Putin", dijo este viernes el presidente estadounidense, pues "esto ocurrió en los niveles más altos del gobierno ruso".

El jueves adelantó que EE.UU. tomará acciones en respuesta a este golpe cibernético.

Pero quizás este "kompromat" pudo haberse evitado si el asesor de seguridad de los demócratas no hubiera cometido el errorque le reconoció en entrevista a The New York Times: haber olvidado escribir un "not" en su respuesta en inglés a John Podesta.

Es decir, no haberle escrito "This is 'not' a legitimate email", en español: "Este 'no' es un correo legítimo".