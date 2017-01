5 razones por las que Donald Trump considera que China es un enemigo de EE.UU.

"Economistas han dicho que ese objetivo no es plausible, pues muchos procesos de manufactura se están volviendo cada vez más automatizados", explicaba la columnista de la revista Forbes Sara Hsu en un artículo titulado "La fea verdad sobre las políticas hacia China de Donald Trump" (" The ugly truth about Donald Trump's China Policies ").

Los autores de "El shock de China: Aprendiendo del ajuste del mercado de la mano de obra a los grandes cambios en el comercio" (" The China Shock: Learning from Labor Market Adjustment to Large Changes in Trade ") concluyeron que esa relación "afectó dramáticamente un gran número de industrias que empleaban mucha mano de obra en Estados Unidos".

"Eso es lo que Walmart ha experimentado en su intento por traer de vuelta empleos. La compañía se vio incapaz de fabricar productos al mismo bajo precio cuando usó mano de obra estadounidense y se vio forzada a mecanizar la producción", indicó Hsu.

De acuerdo con la columnista, "el aumento de tarifas a ese nivel resultará en un aumento de los precios de los productos de consumo y el impacto en la generación de empleo será pequeño".

Para Mike Rosenberg está claro que China aprovechó las oportunidades que ofreció la globalización.

"Yo creo que el principal culpable de buscar mano de obra más económica en China son las empresas estadounidenses", señala el economista.

"Uno de los conceptos que circuló en la campaña electoral fue: 'China te quita tu trabajo, por eso vota por Trump'", recuerda el profesor.

Pero lo que el electorado que creyó en esa consigna no sabe es que "las fábricas que no volverán a Detroit o a Ohio, van a estar en China y si no van a estar en China, van a estar en México o en otro lugar porque el costo de la mano de obra de Estados Unidos hace imposible fabricar muchos productos allí", señala el profesor de IESE.

2. China ha estado "violando" a EE.UU. con sus exportaciones baratas

En su campaña electoral, Donald Trump dijo que China era responsable "del robo más grande en la historia del mundo".

Acusó a ese país de "violar" a Estados Unidos con sus exportaciones baratas.

Cuando el editor de Economía de la BBC Kamal Ahmed le preguntó a mediados de diciembre al ministro de Finanzas de China, Shi Yaobin, su reacción a ese planteamiento, el funcionario respondió:

"Quiero decir que Estados Unidos es la economía más grande del mundo y China es la segunda, y que hay inmensos intercambios económicos y cooperación entre los dos países", señaló.

"Y estos tipos de cooperación económica e intercambios han producido beneficios tangibles para los pueblos de ambos países".

"Considero que esos beneficios deberían ser reconocidos por el presidente electo y los pueblos de los dos países", dijo el funcionario.

Y es que, de acuerdo con Mike Rosenberg, tanto China como Estados Unidos han hecho lo que tenían que hacer.

"La política de exportaciones china tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista chino. Que Estados Unidos no haya puesto aranceles a los productos chinos también tiene sentido porque un mundo con libre de comercio beneficia a todos, sobre todo a Estados Unidos", indica Rosenberg.

Lo último que quiere Estados Unidos es volver a un mundo con aranceles muy altos, señala.

3. "China es un manipulador de divisas, el más grande en el mundo"

Otra de las acusaciones que Trump lanzó durante la campaña electoral es que China es "el más grande manipulador de divisas del planeta" y ha devaluado a propósito el yuan para socavar los precios globales de las exportaciones.

"Esta acusación ha sido, por años, un punto de debate político pero los economistas indican que la tasa de cambio nominal es mucho menos importante que la tasa de cambio real, la cual refleja mano de obra, tecnología y otros costos de producción de bienes", señaló Susan Hsu, de la revista Forbes.

Y como lo plantea Neil Gough en su artículo "China manipula su moneda pero no de la manera que Trump reclama" ("China manipulates its currency, but not in the way Trump claims"), publicado en septiembre en The New York Times, China está tratando de apuntalar el yuan.

"China ha gastado cientos de billones de dólares de sus reservas internacionales en el último año para apoyar el valor del renminbi y evitar que se debilite más drásticamente", escribió Gough.

En vez de flotar libremente contra el dólar, las autoridades chinas se aseguran de que el yuan tenga una relación estrechamente estable con la moneda estadounidense.

Y la decisión del Banco Popular de China de devaluar el yuan siempre ha tenido consecuencias mundiales.

La más inmediata es un aumento de la competitividad de las exportaciones chinas, aunque Pekín niega que ese sea su propósito con la medida.

4. La balanza comercial entre ambos países desfavorece a EE.UU.

La arremetida de Trump contra China parece apuntar a que la globalización ha beneficiado a la potencia asiática y ha perjudicado a Estados Unidos, ubicando a su país en el lado de los perdedores.

Pero, como plantea el periodista Adam Davidson del medio estadounidense The New Yorker, "la economía global también le ha traído a Estados Unidos un tremendo superávit de inversión".

El desbalance del intercambio comercial con China, el cual el presidente electo califica de negativo para su país, "refleja un mayor consumo de Estados Unidos, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) per capita es siete veces superior al de China", explica por su parte Sara Hsu.

De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB per cápita de Estados Unidos es de US$56.115,7, mientras que el de China se estima en US$8.027,7.

Y es que hay que recordar que China es un país que aún tiene grandes grupos de la población que viven en pobreza.

Con la definición de la línea de pobreza de menos de US$1 al día, se estima que el número de pobres en China asciende a cerca de 120 millones, según Yuwen Wu, editora para el este de Asia de la BBC.

Sin embargo, los números no contradicen el desbalance del que se queja Trump.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, entre enero y noviembre de 2016, las exportaciones estadounidenses a China se contabilizaron en US$104.149 millones, mientras que las importaciones desde China hacia Estados Unidos ascendieron a US$423.431 millones.

En ese periodo, se registró un déficit comercial con China de US$319.282 millones.