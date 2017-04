Cuando ya no pueda usar a los inmigrantes como chivos expiatorios ¿Trump montará un ataque para mantener el poder?

Muchas personas acusan al presidente Trump de tratar de usar a los inmigrantes y refugiados como chivos expiatorios; el objetivo es distraer la atención de la ciudadanía estadounidense de su incapacidad para cumplir con sus promesas de campaña de recuperar los empleos del sector manufacturero.

¿Pero qué puede ocurrir si, después de un tiempo, el culpar a ciertos sectores no proporciona suficiente distracción? Noam Chomsky, disidente político, lingüista y escritor reconocido mundialmente afirma que el siguiente paso sería que el gobierno de Trump monte un supuesto ataque terrorista.

Para saber más de este tema Democracy Now habló con Chomsky. Su nuevo libro, Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power (Réquiem para el sueño americano: los diez principios de concentración de la riqueza y el poder), sale hoy a la venta.

TRANSCRIPCIÓN

AMY GOODMAN: Nos han llegado cientos de preguntas por todos los medios para usted. Uno de ellas es de Ty Williams, quien pregunta a través de Twitter sobre cómo Trump está capitalizando en el miedo. Ty preguntó si podría profundizar en sus comentarios en AlterNet sobre que el gobierno de Trump podría montar un ataque. ¿Qué paralelo histórico tiene usted en mente?"

NOAM CHOMSKY: Bueno, en realidad, la declaración que hice fue bastante tenue. No fue tan fuerte como indicaron los titulares. Lo que señalé —y creo que todos somos conscientes de eso— es que tarde o temprano este juego de engaños no va a funcionar.

La gente va a entender que no están surgiendo los trabajos del pasado. No va a recrear la imagen, en parte ilusoria, en parte real, de como era la vida en el pasado, con los trabajos del sector industrial y una sociedad funcional, en la que uno podía salir adelante, y todo eso. Él no va a crear eso.

¿Qué pasará en ese momento? Algo tendrá que hacer para mantener el control. La técnica obvia es la de crear chivos expiatorios. Echarle la culpa a los inmigrantes, a los musulmanes, a alguien.

Pero eso es efectivo hasta un cierto punto. El siguiente paso sería, como ya he dicho, un presunto ataque terrorista, lo cual es bastante fácil. De hecho, es casi normal hacerlo, como las nubes en forma de hongo de Condoleezza Rice. Eso es fácil de mostrar, supuestos ataques.

La otra posibilidad es escenificar un ataque de menor importancia. ¿Y qué tan difícil podría ser? Piense en la técnica del FBI, la cual utilizan constantemente, de poner trampas a supuestos sospechosos de terrorismo. Bueno, supongamos que una de ellas vaya un poco más lejos, y no sea frenada justo a tiempo. Eso no sería difícil de ejecutar. Yo no anticipo particularmente que suceda pero es una posibilidad. Y este es un país muy fácil de asustar. Durante años, este ha sido probablemente el país más atemorizado del mundo. Es también el país más seguro del mundo. Es muy fácil aterrorizar a la gente.

Traducción de Mónica Espitia. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Español.

Nota publicada en Democracy Now