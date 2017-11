Republicano se disculpa por enviar foto desnudo a una mujer

El republicano Joe Barton, legislador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se disculpó públicamente después de que una foto explícita suya, que envió a una mujer, circula en internet tras ser publicada en una cuenta de Twitter.

Barton, vicepresidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja, reveló haber tenido encuentros sexuales con varias mujeres durante la separación de su segunda esposa en 2015.

"Cada uno de los encuentros fue consensuado", señaló el legislador en un comunicado.

"Lamento no haber tenido un mejor comportamiento en esos días. Lamento haber decepcionado a mis electores", añadió.

La imagen compartida en la red muestra al representante del estado de Texas en una posición comprometedora, desnudo, y solo con algunas partes del cuerpo 'cubiertas' tras ser manipulada la foto.

A pesar de Barton ofreció disculpas por la fotografía, no explicó los orígenes del material o al responsable de la publicación.

El caso del legislador, quien anunció sus intenciones de reelección a inicios de noviembre, se unió a la serie de escándalos sobre acoso y agresiones sexuales en la política estadounidense con casos de otros republicanos como el representante de Michigan, John Conyers, y el candidato al Senado, Roy Moore.

